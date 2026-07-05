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ŽIVOTNI INTERVJU: JERKO ROŠIN

Politika nije bila fer prema meni i mojoj obitelji, a Sanader mi je poslužio kao svojevrsni lakmus-papir

Autor
Slavica Vuković
05.07.2026.
u 14:01

Arhitekt, pisac, skladatelj, crtač i publicist koji je bio i saborski zastupnik i počasni konzul Španjolske govori o ljubavi, prijateljstvu, obitelji, kazalištu, Bogu, glazbi, politici, svojim najdražim djelima u arhitekturi i ljudima koji su mu obilježili život

Ovo nije običan životni intervju. "Ako čovjeka želite upoznati, nije dovoljno znati čime se bavi i što je materijalno napravio. Čovjeka oblikuju njegova razmišljanja i stavovi", rekao nam je na početku razgovora arhitekt, pisac, skladatelj, crtač i publicist Jerko Rošin. I doista, razgovor koji je uslijedio vrlo je brzo izašao iz okvira klasičnog intervjua o karijeri i profesionalnim postignućima. Razgovarali smo o ljubavi, prijateljstvu, sportu, kazalištu, Bogu, obitelji, glazbi, politici, arhitekturi i ljudima koji su obilježili njegov život. Jer čovjek nije samo zbroj funkcija, projekata i nagrada.

Ključne riječi
životni intervju Jerko Rošin

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