Politika nije bila fer prema meni i mojoj obitelji, a Sanader mi je poslužio kao svojevrsni lakmus-papir

Ovo nije običan životni intervju. "Ako čovjeka želite upoznati, nije dovoljno znati čime se bavi i što je materijalno napravio. Čovjeka oblikuju njegova razmišljanja i stavovi", rekao nam je na početku razgovora arhitekt, pisac, skladatelj, crtač i publicist Jerko Rošin. I doista, razgovor koji je uslijedio vrlo je brzo izašao iz okvira klasičnog intervjua o karijeri i profesionalnim postignućima. Razgovarali smo o ljubavi, prijateljstvu, sportu, kazalištu, Bogu, obitelji, glazbi, politici, arhitekturi i ljudima koji su obilježili njegov život. Jer čovjek nije samo zbroj funkcija, projekata i nagrada.
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