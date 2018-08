Najmanje četvero mrtvih i 10 ranjenih u pucnjavi na gaming turniru

Ured šerifa u Jacksonvilleu u Floridi objavio je da je u tijeku masovna pucnjava u trgovačkom centru te su ljudi pozvani da se ne približavaju području, donosi CNN.

Najmanje četvero ljudi je mrtvo i 10 ranjenih, javio je News4Jax.

Do pucnjave je došlo u GLHF Game baru gdje se odigravao turnir Madden 19. Jedan od sudionika turnira, Young Drini, ranjen je u ruku te je izveden na sigurno, rekli su iz CompLexicity Gaminga, jednog od organizatora turnira.

Na video prijenosu se čulo nekoliko glasnih pucnja iz vatrenog oružja nakon čega je prijenos naglo prekinut.

Državne snage sigurnosti motre situaciju u Jacksonvilleu, a na mjesto događaja su se uputile snage ATF-a (The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)

