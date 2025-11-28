VIDEO Drama u velikom zagrebačkom šoping centru, evakuirali sve posjetitelje: 'Nešto se zapalilo'

U poslijepodnevnim satima došlo je do evakuacije Arena Centra u Zagrebu. Kako nam javlja čitatelj, iz garaže je sukljao gusti dim, "Evakuiraju Arena centar, nešto se zapalilo u garaži", kazao nam je.

Kako saznajemo,vatrogasci su na terenu te su zaprimili u 18:21 više dojava o navodnom požaru vozila na razini -1 u Arena Centru te da je na mjesto događaja upućen i gasni vlak iz postaje Centar. Međutim, po dolasku su utvrdili da nije gorjelo vozilo, nego neka plastična komponenta u prostoriji odvojenoj od parkirališnog prostora. Zbog velike gužve na parkiralištu vatrogasci su cijevnu prugu morali povući izvana, a zatražena je i dodatna pomoć MUP-a radi regulacije prometa te smirivanja panike među posjetiteljima. Gašenje su prvo započeli vatrogasci iz samog centra, nakon čega su profesionalne postrojbe preuzele intervenciju.

Evakuacija u Arena Centru

Neslužbeno se doznaje da se sprinkler-instalacija u tom dijelu garaže nije aktivirala, iako bi se trebala automatski uključiti u slučaju požara. Uzrok incidenta bit će poznat nakon očevida.

Policija nam je potvrdila da je došlo do požara u skladišnom prostoru koji se nalazi u sklopu parkinga u garaži Arena Centra. Dodali su da nema ozlijeđenih, a požar je u međuvremenu ugašen. Evakuacija je u u manje do sat vremena završila, a dio posjetitelja već se vratio u centar. Dva vatrogasna vozila napustila su lokaciju, dok su preostala vozila i dalje na terenu radi sigurnosnih provjera.