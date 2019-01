Mario Vrbanić: Upućivali su me i na pučku kuhinju

Na početku ratnih događanja u Hrvatskoj Mario Vrbanić iz Velike Gorice, danas stanovnik Vukovara, nije ni trenutka dvojio kada se trebalo uključiti u obranu Hrvatske. Bez odore i s naoružanjem koje je kupio bio je dio oružane postrojbe koja je Zrakoplovno-tehnički zavod i vojarnu Pleso čuvala od specijalaca iz Niša. 27 godina kasnije Vrbanić nema riješeno stambeno pitanje i nikakva primanja. Štoviše, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić u SMS porukama preporučio mu je da provali u neki stan u Vukovaru, a da će Središnji ured za stambeno zbrinjavanje na to sve zažmiriti na njihovu preporuku.

“Molio sam da negdje provalimo, rekao si 45 m². A kada, nemoj me pitat. Mislim, kada ćeš provaliti. Danas, sutra. Ili nisam dobio odgovor.”

Ovo su SMS poruke koje je Križić 9. svibnja 2018. godine, u 17.03 sati, slao Vrbaniću na njegov mobitel. Te poruke Vrbanić i danas čuva i s njima je izašao u javnost.

“Samo da majka ima krevet”

– Sve to je zapravo kulminacija moje višemjesečne borbe da nekako riješim stambeno pitanje. Krenuo sam s tim još u ljeto 2017. godine, kada sam podnio i zahtjev za ostvarenje statusa, i nikad ništa. U jesen te godine rečeno mi je da sam i dobio stan, tada mi je Križić savjetovao da nazovem ministra Medveda i zahvalim mu na stanu, što sam i učinio. Međutim, od stana nije bilo ništa pa sam nastavio zvati da bi me blokirali pa više ne mogu ni do koga tamo – kaže Križić razočaran svime što mu se događa.

Dodaje kako nije ni trenutka razmišljao o tome da provali u nečiji stan, kako mu je savjetovao pomoćnik ministra, ali i da ne zna je li još kome to savjetovano i je li ih netko i poslušao. Tvrdi da zapravo ne traži ništa posebno, nego samo krov nad glavom od oko 45 kvadrata da ima gdje živjeti s majkom koja je teško bolesna i trenutačno zbrinuta u jednom domu za starije u Vukovaru. Ona je na ime drugog sina branitelja, Nenada, koji je počinio suicid zbog PTSP-a, dobila mirovinu. Vrbanić pak danas živi kod prijatelja u Vukovaru i bez ikakvih je primanja.

– Žalosno je sve to, a poslije svega ja ne znam što i kako dalje. Pisao sam i predsjednici, premijeru, Ministarstvu branitelja, MORH-u i nikad ništa. Zadovoljan bih bio i da majka ima krevet, a ja mogu spavati i na podu. Toliko je naša obitelj, koja je dala dva branitelja, valjda zaslužila. Najviše boli kada te povrijede i omalovaže kao čovjeka, a meni su to napravili. Upućivali su me na pučku kuhinju – rekao je Vrbanić. Pokazao nam je i SMS koji je poslao i Križiću i Medvedu u kojem im se ogorčeno obratio kada nije dobio stan.

– Poručio sam im neka uzmu i moj status i sva prava ako im to treba i nije im dovoljno. Ja sam jedan mali, obični čovjek koji samo traži svoja prava. Znam da bih sada kada sam izašao u javnost sa svime mogao imati i problema, ali nema veze. Neka se čuje i vidi i što se radi i kako se radi – zaključio je Vrbanić.

Brat počinio suicid 2011.

Nakon medijskih napisa o tom slučaju oglasio se i sam ministar Tomo Medved koji je rekao da će više moći kazati o cijelom slučaju nakon što dobije cjelovito izvješće.

– Poznat mi je taj predmet, zatražio sam cjelokupno izvješće o korespondenciji. Osoba nije hrvatski branitelj, njegov brat počinio je suicid 2011. godine, a tijekom 2017. godine majka je pokrenula postupak za ostvarivanje svojih prava. Odgovorna osoba ni u kojem slučaju ne može i ne smije tako korespondirati – rekao je Medved dodajući i kako mu je poznato da ga je Vrbanić u nekoliko navrata zvao te kako ga je tada usmjeravao prema nadležnim tijelima. Kontaktirali smo i s prozvanim Nenadom Križićem koji je rekao da se radi o porukama koje je njemu slao Vrbanić.

– Pokušavali smo u najboljoj namjeri učiniti maksimalno moguće i pomoći čovjeku. Bilo je tu i drugih vidova pomoći. U svakom slučaju, ja ne vidim ništa sporno u svemu tome – rekao nam je kratko Križić u telefonskom razgovoru.

