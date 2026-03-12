FOTO Ana Rucner pokazala sina (19), ljudi ne vjeruju koliko sliči ocu Vladi Kalemberu

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner na svom je Instagramu podijelila fotografiju sina jedinca, 19-godišnjeg Dariana Kalembera. Uz emotivan opis "Moj sin, moje sve", Rucner je raznježila pratitelje, no ono što je svima odmah upalo u oči jest nevjerojatna fizička sličnost mladića s ocem, legendarnim glazbenikom Vladom Kalemberom. Darian, koji je zakoračio u svijet odraslih, sve se češće pojavljuje u javnosti, a komentari da je 'preslika oca' postali su neizbježni.

Da jabuka ne pada daleko od stabla, u šali je potvrdio i sam Vlado Kalember. - Ono najbolje je naslijedio od mame, a ono najgore od mene - rekao je svojedobno kroz smijeh za Story, dodavši kako je sličnost zapanjujuća. - Kada usporedite moju sliku na kojoj sam imao 18 godina i ovu njegovu od danas, moglo bi se reći da smo isti - priznao je pjevač.

Foto: Instagram screenshot

Iako je Darian fizički očeva kopija, majka Ana u njemu prepoznaje i mnoge svoje osobine. - Borac je, a ja mislim da sam i ja borac. Kad nešto odlučim, idem za tim, strpljivo i na kvalitetan način. On je strpljiv i bori se za stvari u koje vjeruje, vidim da je iskren i pošten. Što se tiče Vlade, fizički jako sliče, ali svakako ima moga, što je stariji, to jasnije vidim neke svoje crte u njemu', otkrila je ponosna majka.

Osim izgleda, Darian je od roditelja naslijedio i neporeciv glazbeni talent. Svira gitaru, a okušao se i kao DJ, povremeno se pridružujući roditeljima i na pozornici. Vlado je otkrio kako sin ozbiljno razmišlja o glazbenoj karijeri. - Volio bi ići u tom smjeru, ali trebat će mu još vremena. Nije to samo krv, mora i vježbati. Pokazao sam mu ono najvažnije, pripremamo i njegove prve nastupe - kazao je Kalember, potvrđujući da Darian radi na prvim glazbenim koracima.

Podsjetimo, Ana Rucner i Vlado Kalember bili su u braku od 2006. do 2014. godine, a unatoč razvodu ostali su u iznimno bliskim odnosima. Njihov skladan odnos i zajednička posvećenost odgoju sina često se ističu kao pozitivan primjer, a nerijetko ih se može vidjeti zajedno na događanjima na kojima pružaju podršku svom jedincu.