ODBIO EU KREDITE ZA OBRANU

Sukob vrha vlasti u Poljskoj: 'Samo nacija sposobna brinuti se o vlastitoj sigurnosti ostaje istinski slobodna'

Foto: INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Branka Radman/Hina
12.03.2026.
u 23:23

Poljski predsjednik Karol Nawrocki stavio je veto na zakon kojim se namjerava osigurati milijarde eura za zemlju iz europskog programa financiranja obrane. „Sigurnost Poljske ne smije ovisiti o stranim odlukama“, rekao je Nawrocki, objašnjavajući svoj potez. „Samo nacija sposobna brinuti se o vlastitoj sigurnosti ostaje istinski slobodna.“ U okviru programa Europske unije Sigurnosna akcija za Europu (SAFE), blok nudi 150 milijardi eura kredita s niskim kamatama za jačanje obrambenih sposobnosti svojih država članica. Očekivalo se da će Poljska biti najveći korisnik, s gotovo 44 milijarde eura.

Krajem veljače, parlament je odobrio zakon o provedbi programa glasovima koalicije lijevog centra koju predvodi premijer Donald Tusk. Tusk je tada rekao da će više od 80 posto sredstava ići na ugovore za poljske obrambene tvrtke, od čega će imati koristi oko 12.000 domaćih tvrtki. No, euroskeptik Nawrocki od samog je početka izražavao sumnje u program.

"Predsjednik je izgubio priliku ponašati se kao domoljub. Sramota!" napisao je Tusk na mreži X nakon veta, sazivajući izvanrednu sjednicu vlade za petak ujutro. Spor naglašava duboke političke podjele u Varšavi od Nawrockijeva izbora prošle godine. Država članica EU-a i NATO-a od tada se bori da govori jednim glasom o strateškim pitanjima. Nawrocki, kojeg podržava desničarska oporbena stranka Pravo i pravda (PiS), i Tusk dolaze iz suprotstavljenih političkih tabora.

Ključne riječi
Karol Nawrocki Poljska oružje naoružavanje

