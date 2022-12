Mario Crnjak i Jurica Prskalo nepravomoćno oslobođeni optužbi

Mario Crnjak i Jurica Prskalo, koji je svako u svoje vrijeme, od 2005. do 2009. bio na čelu HAC-a, nepravomoćno su na zagrebačkom Županijskom sudu oslobođeni optužbi u jednom od krakova afere Fimi medija. Prskalo se teretio i za vrijeme koje je proveo na čelu ARZ-a, a u oba slučaja, tužiteljstvo ih je teretilo da su davali poslove Fimi mediji koji su bili skuplji no što su trebali biti. Činili su to, tvrdilo je tužiteljstvo, po nalogu Ive Sanadera, bivšeg HDZ-ovog premijera i Mladena Barišića, bivšeg direktora Carine.

Uz to su, navodilo se u optužnici, znali i da se davanjem takvih poslova Fimi mediji, zapravo financira HDZ-a. Prema optužnici, ukupna šteta za HAC je bila oko 7,7 milijuna kuna, a za AZR malo manje od 700.000 kuna. S njima je bio optužen i Josip Sapunar, koji je prije početka postupka priznao krivnju te je osuđen temeljem nagodbe s tužiteljstvom. S obzirom na sadašnju nepravomoćnu presudu, ispada da baš nije dobro odlučio.

Obrazlažući presudu, sutkinja Željka Skomeršić kazala je kako je bila riječ o postupku u kojem je saslušano više od 50 svjedoka, uključujući Sapunara, Sanadera i Barišića. Provedena su i brojna vještačenja te na koncu svega nije bilo dokaza koji bi potvrđivali da su Crnjak i Prskalo na poticaj ili nagovor Sanadera i Barišića davali poslove Fimi mediji. Nije bilo dokaza ni da su postupali kako bi omogućili Fimi mediji da dobije posao, jer su o dodijeli posla odlučivale stručne službe.