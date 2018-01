Marinko Čabo, prvi svjetski prvak u kik-boksu, snimio autobiografski erotski film

Čovik s planine, dokumentarno-igrani erotski film o životu Marinka Čabe, napokon je završen. Tko ne zna, Marinko Čabo, 62-godišnjak iz Jabuke kod Trilja, legenda je borilačkih sportova, a ostat će zapamćen kao prvi svjetski profesionalni prvak u kik-boksu.

Jedan je od prvih kikboksača u Jugoslaviji, u karijeri borio se u 360 mečeva, od kojih je 71 bio profesionalni, i u svima ostao je neporažen! U profesionalnoj borilačkoj karijeri postigao je sve što se može postići. Ujedinio je svjetske naslove, tri svjetska pojasa, odnosno bio je svjetski prvak u tri saveza, i to 1997./1998. i 2001., a prije toga bio je prvak bivše Jugoslavije, Hrvatske, Europe i svijeta. Čabin razorni kroše nije zaboravljen ni danas. U Jabuci vodi klub borilačkih sportova, povremeno se i sam bori, a posljednjih godina priprema i snima film o vlastitom burnom životu. Posljednja klapa pala je potkraj studenoga, u Veneciji. – Radili smo na filmu gotovo pet godina. To je presjek mog života kroz mečeve i onoga što mi se događalo prije mečeva i oko njih. U mojem životu bilo je puno žena i zato su one jako važan dio filma – kaže Čabo koji je isprva planirao snimiti autobiografski film kao pornografski, ali je odustao i odlučio snimiti erotski film, kako sam tvrdi, za sve generacije.

Venecija mi je kao kuća

– Moglo se to obaviti i za nekoliko mjeseci, ali su neke nijanse nedostajale, a htjeli smo da sve bude odlično, upravo onako kako smo zamislili, a pritom prije svega mislim na sebe, jer je po mojem životu film i snimljen, a onda i na moje suradnike iz Italije koji su preuzeli financije i produkcijske poslove – objašnjava Čabo.

– Završna scena snimljena je neki dan u Veneciji. Mogu vam reći da je ispalo savršeno, a sve se slučajno poklopilo. Išao sam u Veneciju na jednu reviju i dogovoriti meč s Brunom Visentinom za svibanj 2018. godine, pa smo usput iskoristili priliku i napravili završnu scenu. U njoj je uz mene žena koja je bila sa mnom prije jednog ključnog meča da me, zapravo, uništi, a poslije se nudila da me vodi po cijelom svijetu. Tu smo scenu snimili, odradila ju je jedna talijanska glumica, i odlična je – priča Čabo. U Veneciji je dva-tri puta branio i obranio europski naslov, nekoliko puta i svjetski, kaže Čabo objašnjavajući koliko je taj grad važan za njegovu karijeru i život.

– Venecija je meni kao moja kuća, a Brunina obitelj dočekuje me i ugošćuje kao da sam njihov. Ne mogu ja to dočarati ni opisati, to je kao što su nekad bili naši ljudi, starinski otvoreni i gostoljubivi. Ti ljudi su nasmijanih lica, vidiš veselje i lakše je onda raditi i na filmu, otvoreniji su i za erotske scene – priča Čabo koji je najavljivao pornografski film u vrijeme kada se o tome u njegovoj Jabuci, kaže, nije smjelo ni govoriti. Izazvao je sablazan pa je odlučio sve malo “smekšati” i tvrdi da je snimio film koji može gledati cijela obitelj, iako važno mjesto imaju i erotske scene. Naravno, najvažniji su mečevi, koje je vjerno prikazao dokumentarnim snimkama, a sve ostalo što se događalo uoči borbi i nakon njih vezano je uz brojne žene, više-manje slučajne i usputne, ali ipak toliko važne u njegovu životu da se njih pet našlo u autobiografskom filmu. Glume ih uglavnom talijanske glumice koje je pronašao Franco Gabrielo, Talijan koji producira i financira film. Marinka Čabu glumi on sam. – Što će me itko glumiti kad sam živ i zdrav? Što će mi glumac? Glumac je bio u par scena iz mlađih dana. U tim vremenima mene igra unuk moje sestre. Sličan je meni iz tog doba – kaže Čabo koji se i prije dokazao kao glumac.

Živi u ‘svjetskom’ braku

Prvi je car Dioklecijan na Danima Dioklecijana kojega organizira splitska Turistička zajednica, a u mladosti igrao je u brojnim kazališnim predstavama, između ostalih i Bakonju fra Brnu. – Erotske sam scene sa ženama glumio sam. One su bile odlične, sve je to superprofesionalno obavljeno – zadovoljan je Čabo, koji je u dugogodišnjem sretnom braku, pa nas je zanimalo kako će mu supruga reagirati kada vidi film. – Živim u svjetskom, suvremenom braku sa svojom ženom. Ona ima svoj život, a ja svoj. Surađujemo super, tako smo si uredili život od prvog dana. Dogovorili smo se da idemo dokle možemo, ali očito smo se složili, možemo dugo i tako nam odgovara. Imamo odraslog sina i sretna smo obitelj – tvrdi Čabo. Njegova se supruga u filmu ne pojavljuje, čak se i ne spominje. – Moja žena ne voli da se o njoj piše i govori ni da itko išta o njoj zna. Ima svoj život koji nije javan, živi ga kako hoće i ja to poštujem. Te druge žene koje se pojavljuju u filmu nisu previše važne u njegovu životu, priznaje, ali ih je odlučio izdvojiti jer bi bez njih priča o njegovu životu bila nepotpuna, premda ih je moglo biti i puno više, ne baš skromno napominje Čabo. – Što ću vam govoriti, ne znam hoćete li mi vjerovati, ali i sada jedna ljepotica, glumica, mlađa od mene 30 godina, dođe poseksati se sa mnom. Ne tražim ja nju, nego ona mene. Zašto je to tako, ne znam. Javna je osoba, a ja sam džentlmen i pazim na diskreciju. Znam je s televizije, ali joj ne znam ni ime ni prezime. Stalno pita kad ću doći. Eto, žene me vole, valjda zato što svoj posao dobro radim – smije se Čabo. Kaže i da nije bilo teško pronaći glumice za njegov film. – Njihove scene nisu teške, u njima sam, kao i u cijelom filmu, najvažniji ja. A ženske nemaju veliku ulogu, to mogu odraditi i obične žene sa sela, jer i njih je bilo, i svjetske, koje su bogate, imaju veliko iskustvo i vole provod i život. Takve su se žene meni najčešće “događale”. Prije mečeva baš su takve žene dolazile i htjele se sa mnom seksati i provesti noć. To su radile i neke organizatorice mečeva. Htjele su me zapravo uništiti da ne budem spreman za meč. Ali ja sam bio lukav. Bio sam dobar s pokojnim Matom Parlovom. On mi je rekao: “Marinko, onaj tko se ne može seksati prije meča, ne treba ni ići u borbu”. To ne znači cijelu noć, seksamo se uru, najviše dvije pa prekinemo. Dogovarali smo se da me prijatelj zovne, ja kažem da moram ići i lijepo na vrijeme odem – otkriva nam tajne kombinacije donžuanstva i pobjeda u ringu Čabo.

Šou s Vucom

Međutim, osim od žena, njegov je film, kao i život, satkan od mečeva, tako da će se mnogi borilački šampioni, gledajući ga, prisjetiti Čabine teške ruke. Scena borbi ima dosta, izvučene su snimke njemu najdražih trenutaka pa su te scene utkane u njegov erotikom nabijeni životopis. Ako vas zanima kojih, morate gledati film, kaže nam šampion. Scenarij je napisan prema njegovim pričama i uspomenama, a i u režiji je imao važnu ulogu, kaže, jer je zapravo cijeli film već davno snimio u svojoj glavi. S obzirom na to da je “Čovik s planine” istinita priča o njegovu životu, započinje na planini, u divljini Dalmatinske zagore, gdje je kao dječak čuvajući krave naučio što je težak rad.

Priča nas vodi po dalmatinskim priobalnim destinacijama, potom nudističkim plažama, jer se Čabo kupa isključivo gol, pa do pozornica najvećih svjetskih borilišta na kojima je svojedobno s lakoćom svladavao najzvučnija imena svjetskih borilačkih sportova.

Odolio je reflektorima svjetskih metropola, luksuzu, bogatim poslovnim prilikama i primamljivim ponudama bogatih ljepotica te se vratio kući, u Jabuku, u kojoj u klubu borilačkih vještina obučava mlade.

Ostao je isti kao i kada je krenuo s planina, “ljudina” uvijek spremna za smijeh i zafrkanciju s kojim ne znaš gdje prestaje šala i počinje zbilja. Javnost je zabavljao, a prijatelje životinja sablažnjivao kada je u njegovu klubu u pauzi revijalnih borbi nastupio Siniša Vuco s kozom u ringu. Obojica su platili kazne. Ta epizoda nije obuhvaćena filmom, kao ni brojne druge jer, kaže Čabo, malo je jedan film za sve dogodovštine. – “Čovik s planine” tek je početak serijala, a da bih cijeli svoj život obuhvatio, trebalo bi snimiti četiri filma. Već imam dosta materijala i ideja za drugi nastavak. Vidjet ćemo prvo kako će ispasti kada se montira, koliko će materijala ostati, ja vjerujem dosta, jer smo jako puno toga snimili. Broj jedan je glavni, to je presjek mojeg života kroz mečeve i ono što mi s događalo prije i oko meča, a za ostale priče bit će vremena u nastavcima. To s Vucom bio je šou, da se nešto događa, ali to zapravo nije imalo veze ni s čim. Ipak, postoji mogućnost da ćemo u nekom od nastavaka i Vucu uključiti. On bi isto glumio sam sebe – kaže Čabo. “Čovik s planine” još nije montiran, a trebao bi trajati oko sat i pol. Franco Gabrielo htio bi svjetsku premijeru u Veneciji, a s obzirom na to da je on producent, vjerojatno će je i organizirati u svibnju zajedno s borbom protiv Brune Visentina, pa će spektakl biti potpun.

Ali Čabo kaže da ima intimnu želju premijerno ga prikazati u Opatiji, u vili Vranješ, u kojoj će zasigurno biti hrvatska praizvedba nakon koje očekuje kinodistribuciju. Iako je snimio autobiografski životni film, Marinko Čabo boksačke rukavice nije objesio o klin. Upravo suprotno, još je aktivan i dalje se bori. Sad je još uvijek u božićno-novogodišnjem opuštenom ugođaju, ali uskoro počinje pripreme za zakazani meč u Veneciji u svibnju. – To je vrlo ozbiljan meč, morat ću skinuti desetak kilograma. Ipak, mislim da će Bruni biti kao što čeka i Cikatića, prijeti im nokaut. U filmu “Čovik s planine” prikazali smo jednu scenu kada je na reviji on ušao u ring i onda sam ga ja izazvao, a on je podigao nogu. Malo smo se “pogonjali” za spektakl, ali mislim da on nema šanse sa mnom u bilo kojem pogledu. Ova noga pokazuje da će, kao i ostali protivnici, biti nokautiran krošeom, samo je pitanje u kojoj rundi.

Čekam te, Cikatiću!

Dugo iščekivana borba s Brankom Cikatićem koju spominje i koju je više puta najavljivao i dalje je samo pusta želja, iako tvrdi da će do nje doći. – Trebali smo se već boriti, sada u prosincu. Jesenas su me zvali da potpišemo ugovor u Njemačkoj, ali nešto se zakompliciralo. U međuvremenu, Cikatić je organizirao reviju prvenstva Europe u tajlandskom boksu u Splitu. Što se promijenilo, ne znam, ali dogovorili smo se, organizatori su rekli da ćemo dobiti po 100.000 eura, odnosno svaki po 25.000 na potpisu, a ostatak kasnije. Na tome smo ostali. Sad se čeka samo Cikatićev potpis pa će onda i mene pozvati da potpišem. Zapravo, zvali su nas obojicu kad je igrala hrvatska nogometna reprezentacija u Zagrebu, ali nismo došli nijedan od nas, tako je ispalo. Međutim, potpisat ćemo. Isplati se i meni i njemu – kaže Čabo koji godinama sanja borbu s Cikatićem. – Neće to biti samo meč, to će biti svjetski spektakl. Bilo bi pet mečeva, a u pauzi borbi nastupi najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, možda bi bila i predsjednica države. Mogla bi se održati u Spaladium areni. Čabo i Cikatić privukli bi publiku iz cijelog svijeta – najavljuje šou Čabo, iako dodaje kako ga Cikatić izbjegava. – Normalno da me izbjegava. Izbjegavao je i kad je bio mlad, a gdje neće sada. Imam jak i opasan kroše. Rekao sam mu, ako ga pogodim, da neće ostati na nogama, neka pokriva glavu jer je opasno i past će. On je siguran i dobar, ima duge ruke, ali ja krećem u poludistancu i klinč, a ako ga pogodim krošeom, to mi je sigurna pobjeda. Imam još i drugih načina da ga navedem da spusti ruke da ga mogu udariti – razradio je taktiku Čabo za borbu koju godinama iščekuje i najavljuje, a od nje još ništa. Kaže da su se njih dvojica borila samo jednom, i to u Sinju. Bio je to prijateljski meč u pet rundi i ostalo je neriješeno. Do dana današnjeg nisu razjasnili tko je od njih dvojice jači. – To je bilo skroz nešto drugo, pravu borbu zapravo nikad nismo imali. Svi sad govore: “To će njih dvojica dogovoriti rezultat”. Možeš ti s Cikatićem dogovoriti bilo što, ali nikad mu ne možeš virovati. Eto, izbjegao je da stavim u film kako ga nokautiram – smije se Čabo. U svakom slučaju životni je film završen, a na meč koji sanja cijeli život, onaj s Cikatićem, Marinko Čabo morat će još čekati.