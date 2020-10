Marić: Veledrogerijama će kroz rebalans proračuna biti isplaćeno 1,84 milijarde kuna

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je nakon sastanka s veledrogerijama kako će, nakon u petak isplaćenih 300 milijuna kuna, kroz rebalans državnog proračuna za plaćanje duga veledrogerijama biti osigurana ukupno jedna milijarda i 840 milijuna kuna.

Kroz rebalans će za Ministarstvo zdravstva biti osigurana 1 milijarda i 340 milijuna kuna te dodatnih 200 milijuna za HZZO-u za plaćanje lijekova ljekarnama, a to je ukupno milijarda i 840 milijuna kuna, rekao je Marić.

Detalji o preraspodjeli novca unutar proračuna bit će poznati u četvrtak kada će se o rebalansu raspravljati na sjednici vlade, najavio je.

Cilj je, kazao je, rokove plaćanja svesti na 180 dana, a sve troškove iznad toga riješiti. Kazao je i kako je preduvjet za plaćanje unutar zakonom predviđenog roka od 60 dana moguće jedino ako nema generiranja novih dugova za što je nužno donijeti i mjere koje će to omogućiti.

"Problematika je složena i učinit ćemo sve što je u našoj moći da ne dođe do poremećaja u lancima opskrbe, poglavito lijekova ali i da je paralelno s rješavanjem ovih problema nužno donijeti i mjere koje će dovesti do toga da ne dođe do generiranja novih obveza", izjavio je.

"Bilo bi sjajno kad bi problematika dugova prema veledrogerijama te poglavito stari i trenutni dugovi bili jedini problem. Dugovi prema veledrogerijama su između 4,5 i 5 milijardi kuna a ukupni drugovi zdravstvenog sustava s 30. rujnom su došli na 10,5 milijardi kuna. Sustav mjesečno generira prosječno 220 milijuna kuna novih obveza, a u protekla dva mjeseca je dinamika čak i ubrzana s obzirom na covid", kazao je ministar financija.

Beroš: Ukupne obveze u zdravstvu narasle na preko 13 milijardi

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako pojedine bolnice još nisu iskazale nedostatak lijekova te pretpostavlja da imaju određene rezerve koje će biti dostatne do rebalansa proračuna.

Kazao je kako su ukupne obveze u zdravstvu narasle na preko 13 milijardi kuna te su povećane u odnosu na prošlu godinu zbog dva razloga povećanja plaća u zdravstvu te zbog velikih izdvajanja na posebno skupe lijekove.

Dodaje međutim kako od prvog dana mandata ukazuje na nesrazmjer ulaganja u zdravstveni sustav i onoga što se nudi svima osiguranima.

"Hrvatska izdvaja u nešto više od 800 eura po stanovniku što je 7,4 BDP-a a to je daleko ispod prosjeka EU, gdje je taj postotak oko 9,9 posto, donosno prosječno izdvajanje iznosi 3070 eura. Dakle, mi sa puno manje novca osiguravamo gotovo jednaka prava na razini skandinavskih zemalja", kazao je Beroš dodavši kako bi s obzirom na to i na razinu prava zdravstveni sustav mogli ocijeniti vrlo dobrom ocjenom.

Budući da zdravstveni sustavi godišnje poskupljuju od 5-10 posto nužno je, ako se žele zadržati prava osiguranika, povećati izdvajanja u zdravstveni proračun putem doprinosa i transfera iz Državnog proračuna, kazao je Beroš.

Predstavnici veledrogerija ocijenili su današnji sastanak pozitivnim ali i najavili da će do rebalansa proračuna trajati otežana isporuka lijekova zdravstvenim ustanovama.

"Do rebalansa možemo samo najaviti da ćemo imati otežanu isporuku lijekova i medicinskih proizvoda. Isporuka je otežana jer se i mi susrećemo s određenim blokadama dobavljača i nestašicama lijekova tako da ne možemo isporučiti ono što nemamo na zalihama", rekla je predstavnica veledrogerija Dijana Percač.