Marić o Sberbanci: Bilo sanacija, bilo likvidacija, građani koji imaju depozite do 100.000 eura su sigurni

Uoči Večernjakove konferencije 'Hrvatska kao dio eurozone', ministar financija Zdravko Marić odgovarao je na pitanja novinara. Kazao je da se intenzivno radi na rješavanju situacije oko Sberbanke, te da je model koji Hrvatska zagovara model sanacije, te da će svi detalji uskoro biti poznati.

"Danas je do ponoći rok do kada traje moratorij. Moram pojasniti građanima, poglavito štedišama da će se do kraja današnjeg dana znati svi detalji i na tome radimo proteklih nekoliko dana. Model koji Hrvatska zagovara je model sanacije banke za koju smatramo da je dobra, da je zdrava, da je njena bilanca dobra, da je visokokapitalizirana. Međutim obzirom na vlasničku strukturu i reputacijski rizik kojem je bila izložena proteklih dana smo svjedočili značajnom pritisku na likvidnost same banke", kazao je ministar Marić.

Zato zagovaramo taj model sanacije koji bi trebao razjasniti tu situaciju, kaže Marić.

"Ono što je važno za građane, koji god bio od oblika, bilo sanacija bilo likvidacija, građani koji imaju depozite do 100.000 eura su sigurni, znači njihovi depoziti su osigurani, državnom shemom osiguranja depozita koja može podmiriti ukupan iznos svih depozita u Sberbanci", naglasio je Marić. Taj iznos, dodao je, je tri milijarde i 820 milijuna kuna.

Kazao je ministar da se radi danonoćno i da će do kraja dana imati potvrdu, te da će javnost biti obaviještena ili kasno navečer ili sutra ujutro o svim detaljima.

Kazao je da se sada fokusiraju na Sberbanku Hrvatska gdje ima 70-ak tisuća štediša. No, gledamo i širi aspekt, globalno, ova cijela kriza ima globalne reperkusije. Dodao je da se radi na preveniranju svih tih mogućih reperkusija.

Marić kaže da je Hrvatska imala nekoliko dobrih primjera sanacije. "Mislim da smo dovoljno sposobni i pametni da to provedemo. No, ne ovisi odluka samo o nama, mi smo u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, kao što su recimo i Austrija i Slovenija.. Sberbanka ima podružnice i u Češkoj i Mađarskoj, koje jesu dio EU, ali nisu dio jedinstvenog sanacijskog mehanizma ili recimo u Srbiji i BiH koje nisu članice EU. Kod njih je sustav drugačiji. Imamo jake argumente i vidjet ćemo do kraja dan koja će opcija prevagnut", kazao je Marić.