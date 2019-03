Malezijac osuđen na 10 godina zatvora zbog vrijeđanja islama na društvenim medijima

Malezijac je dobio više od 10 godina zatvora zbog vrijeđanja islama i proroka Muhameda na društvenim medijima, a još trojica su optužena zbog istog kaznenog djela, objavila je u subotu malezijska policija.

Smatra se da je to do sada najstroža kazna za to kazneno djelo u Maleziji. Neimenovani Malezijac priznao je krivnju po 10 točaka optužnice zbog zloporabe društvenih medija, objavila je policija.

Drugi korisnik društvenih medija također je priznao krivnju, a presuda će mu biti izrečena u ponedjeljak. Još dvojica izjasnila su se da se ne osjećaju krivima i zadržani su u pritvoru.

- Policija savjetuje javnost da ne zlorabe društvene medije ili komunikacijske mreže učitavanjem ili dijeljenjem bilo kakvih provokacija koje mogu pogoditi religijske ili rasne osjećaje, izazvati rasne napetosti u raznovrsnoj zajednici ove zemlje - rekao je glavni inspektor Mohamad Fuzi Harun.

Ministar za religiozna pitanja Mudžahid Jusuf Rawa rekao je da je Odjel za islamska pitanja osnovao posebnu stručnu skupinu za praćenje objava na društvenim medijima koje vrijeđaju islam i proroka Muhameda, upozorivši da se to neće tolerirati.

