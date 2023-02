Malenica o slučaju Zambije: Hrvatima se na teret stavljaju iste optužbe. Situacija je neobična

U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine, nakon čega je ministar pravosuđa Ivan Malenica dao izjave za medije, ponajprije koji na temu Hrvata u Zambiji koji su u ponedjeljak bili oslobođeni, da bi dan nakon ponovno bili zaustavljeni u zračnoj luci. Osim toga, dotaknuo se i odluke Ustavnog suda prema kojoj se ukida Zakon o izbornim jedinicama.

- Hrvatski državljani prešli su graničnu kontrolu i tamo su zaustavljeni u imigracijskom uredu. Njima se stavljaju na teret iste optužbe kao i prvi puta. Riječ je o jednoj neobičnoj situaciji. Razgovarao sam s ministrom pravosuđa Zambije koji mi je jutros poslao poruku da su naši državljani na putu prema zračnoj luci - kazao je na početku.

- U narednim danima će se održati ročišta u kojima će se pojasniti o čemu se radi. Odvjetnik kaže da su iste optužbe u pitanju, a mi bismo htjeli pričekati onda dotada. Mi ćemo nastaviti našu borbu i pomoć hrvatskim državljanima - komentirao je.

Zasad je malo informacija, no Malenica pojašnjava kako pokušavaju saznati što se točno dogodilo.

- Da, cijela priča de facto kreće ispočetka. Vraćene su im jučer putne isprave i mislili smo da je to to. Što se dogodilo u međuvremenu, ja to ne znam - komentirao je.

- Djeca se nalaze u sirotištu u Zambiji tako da ćemo napraviti maksimalne napore što se tiče zaštite djece, a Hrvati se vraćaju u pritvor - dodao je, govoreći kako ''ministarstvo diplomatskim putem može utjecati da djeca dođu u Hrvatsku''.

Odluka Ustavnog suda

Komentirao je i odluku Ustavnog suda koji je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama.

- Do danas je ta jednakost narasla do te mjere da imamo povredu načela biračkog prava, što je utvrdio i Ustavni sud, a mi ćemo krenuti s pripremama izmjenama zakona - komentirao je.

- Internzivirat ćemo razgovore i učinit ćemo sve da idući izbori budu u skladu s odlukom Ustavnog suda. HDZ se kretao u okviru modela koji su se već kretali u hrvatskoj javnosti. Puno je modela bilo na stolu koje smo razmatrali, ali model s povećanjem broja zastupnika zasad nije na stolu - dodao je Malenica, dodajući kako ''popis stanovništva nije relevantan po pitanju izbora''.

Dotaknuo se i odluke Ustavnog suda s kolovoza prošle godine kada je policija odjavila muškarca a adrese prebivališta jer ga neko vrijeme nisu zatekli na toj adresi. Ipak, sud je odlučio kako su povrijeđena prava muškarca na slobodu.

- U narednom ćemo razdoblju sjesti s ministrom unutarnjih poslova - zaključio je ministar Malenica.

>> VIDEO Hrvatski posvojitelji zaustavljeni u zračnoj luci u Zambiji kad su krenuli za Hrvatsku