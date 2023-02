Kako sada slagati izborne jedinice? Šterc: Možda ih ostaviti 10, a dijelom ih teritorijalno promijeniti

U povodu odluke Ustavnog suda o ukidanju Zakona o izbornim jedinicama zamolili smo demografa doc.dr. sc. Stjepana Šterca, koji je svojedobno slagao postojećih 10 izbornih jedinica, za komentar kako sada složiti izborne jedinice, a da u svima vrijedi jednako biračko pravo.

- U svakom slučaju postoje dva temeljna principa. Prvi je što je veći broj izbornih jedinica to je demokratičnost izbora veća što znači da se mogu pokriti svi dijelovi Hrvatske. Ako je manji broj izbornih jedinica na broj zastupnika u Saboru, a stranke određuju liste, ne možemo se osloniti na to da će stranka staviti na liste ljude iz praktički svakog dijela Hrvatske. Prije izvjesnog vremena pisali smo o tome znanstveni rad i predložili rješenje, ali u ovoj situaciji kakva je sada možda bi bilo najbolje ostaviti deset izbornih jedinica i dijelom ih teritorijalno promijeniti tako da ostane u svakoj izbornoj jedinici otprilike jednak broj stanovnika. Izbornim jedinicama u kojima je pao broj stanovnika treba pridružiti neke druge općine tako da se nivelira broj stanovnika. Izborne jedinice bi i dalje trebale pratiti administrativno-teritorijalni ustroj do razine općine, tako da ovim županijama odnosno izbornim jedinicama u kojima je broj stanovnika pao i čak preko 15 posto treba pridružiti neke općine iz drugih izbornih jedinica koje su granične općine tim izbornim jedinicama - smatra Šterc.

Ustavni sud ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama koji prestaje vrijediti 1. listopada ove godine do kada bi Hrvatski sabor trebao osigurati provedbu ustavnog jamstva jednakog biračkog prava. Odluka je donesena većinom glasova, a sudac Miroslav Šumanović bio je protiv ove odluke te će dati svoje izdvojeno mišljenje, a koje će biti objavljeno na stranicama Ustavnog suda, kazao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

