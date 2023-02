Ravno su sutra dva mjeseca otkako su četiri hrvatska para uhićena u zračnoj luci u Zambiji s netom posvojenom djecom iz DR Kongo, zbog sumnje u trgovanje ljudima. Dva su mjeseca teške agonije iza osmero Hrvata i njihovih obitelji koje konačno mogu odahnuti jer je optužnica jučer odbačena i imaju 48 sati da napuste zambijsko tlo. Po svemu sudeći, vratit će se bez djece, no mališani imaju hrvatske dokumente i država će, kako je najavio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, učiniti sve da ih zaštiti. No, priznao je i kako, uza sve napore, trenutno ne uspijevaju ni doći do njih.

Slučaj je to koji je dobrano zatresao naš sustav, od socijalne skrbi do pravnoga, i na najteži način, preko leđa nevine dječice i parova željnih roditeljstva, pokazao kako je nalik švicarskome siru - prepun rupa. A te praznine su, iz dana u dan, kroz sva ova dva mjeseca, redovito otkrivali novinari, probijajući se kroz šumu zakonskih propisa, očito neusklađenih, pa i nedorađenih. Ne zna lijeva što radi desna, stara je narodna izreka kojom se najbolje može opisati (ne)koordiniranost nadležnih tijela i ministarstava koja odlučuju o postupku posvojenja, bilo "domaćega", bilo međunarodnoga. Nije bilo lako njima utvrditi ni koliko je mališana iz DR Konga posvojeno u Hrvatskoj, niti zašto posvojitelji afričke djece hrle uglavnom na jedan te isti sud, u Zlataru, kako bi to posvojenje i kod nas zakonski potvrdili.

Pregršt je bilo pitanja na koja su i javnost i sam sustav teško dolazili do odgovora, a u najmanju ruku, to je sramotno, a na koncu - i opasno. Jer, u pitanju je i ishođenje hrvatskih dokumenata, hrvatskog državljanstva.

Još će veća sramota biti ukoliko se za godinu, dvije ili pet ispostavi kako nismo ništa naučili iz ovoga slučaja koji je iznenadio i same stanovnike Zambije, siromašne i ne baš uređene zemlje. Sustav posvajanja djece u Hrvatskoj se mora hitno mijenjati, na što su, među ostalima, svojim istupima jasno poručili i pravobraniteljica za djecu i šef Vrhovnog suda RH. Ne smije nam se događati da ne znamo svaki korak dolaska usvojene strane djece u našu zemlju, posebice ako u njihovoj domovini bjesne sukobi i "cvate" trgovina ljudima.

I nije to aktualno pitanje koje se može "korisno" upotrijebiti u političkim obračunima. Pitanje je to pravne države, u koju se Hrvatska tako rado kune.

