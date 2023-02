Kako je došlo do novog obrata: Objašnjenje se krije u posebnom paragrafu zambijskog zakona

Osmero hrvatskih državljana posvojitelja djece danas ipak nije krenulo u Hrvatsku. Njihova drama u Zambiji nastavljena je novim zaustavljanjem u zračnoj luci. To je novi obrat u već dramatičnoj priči koja traje mjesecima. Jučer je njihovo suđenje poništeno i upućeni su da napuste zemlju, ali na kraju to nisu stigli učiniti. Kako je došlo do novog obrata?

Objašnjenje bi se moglo kriti u sljedećem detalju zambijskog pravosudnog sustava. Naime, jučer je na sudu slučaj prekinut pozivajući se na poseban paragraf zambijskog zakona. U njemu se kaže da u "svakom suđenju pred nižim sudom javni tužitelj može, uz suglasnost suda ili po uputama ravnatelja državnog odvjetništva, u bilo kojem trenutku prije izricanja presude odustati od gonjenja.

Ako je to učinjeno prije nego što je optuženik pozvan da iznese svoju obranu, bit će otpušten, ali takvo otpuštanje neće djelovati kao zapreka kasnijim postupcima u istom slučaju".

Četiri para iz Hrvatske uhićena su početkom prosinca u zračnoj luci u Ndoli, trećem najvećem zambijskom gradu, zbog sumnje na trgovinu ljudima, odnosno zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju maloljetne djece iz DR Konga. Optuženi su za trgovanje ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata. Prije dva tjedana pušteni su iz pritvora da se brane sa slobode nakon što su ispunili sve uvjete koje je sud za to odredio.

Zasad nije poznato što će biti s djecom koju su četiri para posvojila, ali su im oduzeta nakon podizanja optužnice i smještena pod skrb. Ni njima ni hrvatskim diplomatima pristup djeci nije bio dopušten.

"Djeca su hrvatski državljani i imaju hrvatske dokumente i naš je idući korak pronaći ih i zaštititi ih. Uz sve napore do sada nismo uspjeli doći do njih", rekao je ministar Gordan Grlić Radman na pitanje o tome kako će se i hoće li se ministarstvo vanjskih poslova pobrinuti za djecu koju je osam Hrvata posvojilo u DR Kongu.

>> VIDEO Majka oslobođenog Hrvata: 'Jako sam se naplakala, nemam sna. Bili su u zatvoru, a nisu ništa krivi'