PRATITE UŽIVO Hrvatska se oprašta od heroja: U Vukovaru posljednji ispraćaj Jeana-Michela Nicoliera

Posjednji ispraćaj Jeana Michaela Nicoliera bit će danas u 13h na Memorijalnom groblju žrtava

U Vukovaru posebna regulacija prometa

U 14h biti će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Filipa i Jakova

9:50 - Zbog velikog broja sudionika i očekivanih gužvi, Policijska uprava vukovarsko-srijemska uvela je posebnu regulaciju prometa, koja će trajati od 8 do 16 sati. Ograničenja se odnose na dio Ulice bana Josipa Jelačića, od trgovačkog centra do skretanja za Ovčaru. Teretni promet bit će preusmjeren prema Sotinu i vukovarskoj obilaznici (Priljevo) u smjeru Negoslavaca, dok će se putnički promet odvijati normalno. Policija je pozvala građane da svoja vozila parkiraju isključivo na označenim parkiralištima u široj zoni groblja i na predviđenom prostoru kod Memorijalnog groblja, te da slijede upute policijskih službenika na terenu.

"Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje, te za poštivanje privremene prometne regulacije i uputa policijskih službenika", poručili su iz policije.

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru danas, u četvrtak 6. studenoga, u 13 sati, bit će pokopan Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac i hrvatski branitelj ubijen na Ovčari 1991. godine. Njegovi posmrtni ostaci, pronađeni u masovnoj grobnici na Ovčari, službeno su identificirani prošlog tjedna u vukovarskoj bolnici, čime je nakon gotovo 34 godine završena tragična potraga koja je dirnula cijelu Hrvatsku.

Nicolier je u ljeto 1991. godine došao iz Francuske braniti Hrvatsku, priključio se braniteljima Vukovara, a nakon pada grada pripadnici agresorske JNA i srpskih paravojnih postrojbi odveli su ga iz vukovarske bolnice na Ovčaru. Tamo je, zajedno s brojnim drugim zarobljenicima, mučen i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su stotinjak metara od hangara u kojem je bio zatočen, a zajedno s njim ekshumirani su i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, kao i Dragutina Štica, čije će obitelji također ovih dana održati posljednje ispraćaje. Velik broj građana očekuje se danas u Vukovaru, između deset i dvadeset tisuća ljudi, kako bi odali počast francuskom heroju koji je život dao za Hrvatsku. Nakon pogreba, u 14 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Filipa i Jakova.

Majka Jeana-Michela, Lyliane Fournier, zamolila je sve koji dolaze da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi sv. Bono, koja u Vukovaru pomaže najpotrebitijima. Nicolierov najbolji ratni prijatelj također je pozvao okupljene da ne prilaze majci na groblju, nego da joj izraze sućut nakon mise, kako bi joj se omogućio miran oproštaj.

Podsjetimo, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je kako će se ukopi četvorice hrvatskih branitelja, čiji su posmrtni ostaci identificirani 29. listopada, obaviti u skladu sa željama obitelji, uz potporu Ministarstva i lokalnih vlasti. Ministar Tomo Medved istaknuo je da obitelj uvijek ima posljednju riječ o mjestu i vremenu ukopa, te je pozvao građane na mirno i dostojanstveno odavanje počasti ubijenim hrvatskim braniteljima. “Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu. Pozivam sve da poštuju želje svake obitelji i da pokažu dostojanstvo prema žrtvama koje su dale svoje živote za slobodu Hrvatske”, poručio je Medved.

Uz Nicoliera, sutra, 7. studenoga, u 13 sati na istom groblju bit će pokopan hrvatski branitelj Zorislav Gašpar, dok će ukop Dragutina Štica, prema želji obitelji, biti obavljen bez prisustva medija. Posljednji ispraćaj Josipa Batarela održat će se na Miroševcu u Zagrebu, o čemu će Ministarstvo naknadno obavijestiti javnost.