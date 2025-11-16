'U Hrvatskoj imam mir, zato tražim državljanstvo. U Djeda Božićnjaka više ne vjerujem...'

U emotivnom razgovoru za RTL Danas Lyliane Fournier ponovno je ispričala posljednje trenutke komunikacije sa sinom Jean-Michelom Nicolierom, Francuzom koji je 1991. došao braniti Vukovar. Posljednji put čula ga je 6. listopada te godine. – Plakao je i govorio: 'Nisam mislio da ima toliko užasa, posebno za civile. Mi smo borci, u redu, ali ne civili – ne civili.' – prisjetila se. Zahvaljujući francuskim novinarima Agnès Vahramian i Hervéu Ghesquièreu, koji su ga snimili u bolnici u Vukovaru, doznala je da je u tom trenutku još bio živ.

Nakon 34 godine potrage, njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i pokopani 6. studenoga na vukovarskom groblju, gdje su mu posljednji pozdrav došle uputiti tisuće ljudi. – Sumnjala sam da je pogubljen, ali uvijek sam imala nadu. Ovaj put nije izbjegao. To je kraj priče o Jean-Michelu, ali on je i dalje sa mnom. Sada mislim na obitelji koje još čekaju, 34 godine čekaju... – rekla je njegova majka. Naglasila je da je njezin sin jasno razumio situaciju u Hrvatskoj i donio svjestan izbor da postane branitelj.

– Odmah je shvatio što se događa. Rekao mi je da će Srbija imati Rusiju, a tko će biti uz Hrvatsku? Govorio je da Europu nije briga – i bio je u pravu. Tražila sam hrvatsko državljanstvo, ne želim se vratiti u Francusku. U Hrvatskoj imam mir. U Hrvatskoj se i dalje traga za 1.740 nestalih i smrtno stradalih osoba iz Domovinskog rata. Govoreći o istrazi koja je 2019. obustavljena zbog nesuradnje Srbije, a sada je preuzimaju francuske institucije, Lyliane kaže kako više nema iluzija. – Ne vjerujem više u Djeda Božićnjaka. Nemam povjerenja. Ako Srbija uđe u EU, ja ću biti tu. – poručila je i zahvalila hrvatskim institucijama, premijeru i ministru Medvedu, za kontinuiranu podršku.