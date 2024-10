Magdalena je najspremnija hrvatska policajka: Slavila na mukotrpnom natjecanju, do cilja prošla 'pakao'

Bjelovarsko-bilogorska policijska uprava ima najspremniju policajku u Hrvatskoj. Dokazala je to na nedavnome, veoma zahtjevnom državnom policijskom natjecanju "Štit domovine" u Puli. Gađanje meta, navigacija, prelazak preko užeta i pješačkih zapreka, veslanje, svladavanje krizne situacije, spuštanje niz liticu i sve to pod opremom teškom 10 kilograma na stazi dugoj 36 kilometara.

Magdalena Oršić svladala ju je bez problema i drugi put u karijeri postala najspremnija hrvatska policajka. – Puno rada i truda je tu bilo iza mene, ali tko god da je završio tu utrku, pogotovo ovu zadnju, htjela bih čestitati jer nije to moguće baš svakome – naglasila je za HRT Magdalena Oršić, najspremnija hrvatska policajka.



No moguće je kada ste od malena u sportu, a ona je maratonka, nogometašica, najbolja golgeterica Rukometnog kluba Garešnica.

– Ono što je bilo do mene, zajedno smo išli na te utrke, pokušavao sam ja malo vući nju, malo ona mene, ali Magdalena je ta koja ima sportski duh u sebi i nisam ja tu trebao previše – istaknuo je Ante Jeličić, policijski službenik za stručnu izobrazbu, PU bjelovarsko-bilogorska.

Megi, kako je od milja zovu, nije imala dvojbi u odabiru životnog poziva. – Otac mi je u policiji, brat, oba strica, pa prema tome, sam slijed događaja je bio da budem i ja, posao je odabrao mene, zapravo – naglasila je Magdalena. A ona je odabrala interventnu jedinicu policije, u kojoj su fizička spremnost i mentalna snaga presudne.

VEZANI ČLANCI:

– Magdalena se stvarno izvrsno snašla u našem ovom pretežito muškom kolektivu, nemirnog je duha, voli trenirati – rekao je Tomislav Ivančić, voditelj programa specijalističke obuke, PU bjelovarsko-bilogorska. – I osoba je koja vam neće okrenuti leđa i neće vas ostaviti na cjedilu, tako da mislim sve najbolje o njoj – naglasio je Mario Tadić, pripadnik Interventne jedinice PU bjelovarsko-bilogorske.