'Mađarskoj treba promjena režima, a ne samo smjena Orbánove vlade'

Nama treba promjena režima, mi o tome govorimo, ne samo o promjeni vlade, kaže Péter Márki-Zay, 49-godišnji gradonačelnik Hódmezővásárhelya, mađarskog grada u blizini granice s Rumunjskom i Srbijom, dok sjedimo u Press Clubu u Bruxellesu i razgovaramo o velikom poslu koji je pred njim. Taj posao je: pobijediti Viktora Orbána.

Obnoviti demokraciju

Gospodin Márki-Zay izabran je, na svojevrsnim stranačkim i koalicijskim predizborima, za kandidata ujedinjene mađarske oporbe protiv premijera Viktora Orbána na parlamentarnim izborima koji se očekuju u travnju sljedeće godine.

Jučer je bio u Bruxellesu, gdje smo ga upoznali i postavili mu nekoliko pitanja. Sve mađarske oporbene stranke ujedinile su se u pokušaju svrgavanja Orbána s vlasti nakon više od jednog desetljeća.

– Orbánova formula za ostanak na vlasti bila je promijeniti pluralni, višestranački sustav u dvostranački sustav. Pobijediti ga u takvom sustavu zahtijeva dogovor svih stranaka, od krajnje lijevih do krajnje desnih, da se udruže protiv Orbána. To se, po Orbánu, nije trebalo dogoditi. Nije bilo lako, ali to se sada događa – kaže Márki-Zay, uvjeren u pobjedu i spreman za borbu u kampanji.

Nedavne ankete daje mu prednost pred Orbánom, ali do izbora ima još puno anketa i Orbán se neće predati bez političke borbe.

Péter Márki-Zay je konzervativac, praktični vjernik, otac sedmero djece, koji ima iskustva u biznisu, živio je u inozemstvu, govori strane jezike, a u politiku je ušao pobijedivši u gradu u kojem je prije uvijek pobjeđivao Fidesz. Sada, kad je izabran za premijerskog kandidata ujedinjene oporbe, njegovo ime bit će jedino, uz Orbánovo, pred mađarskim biračima na proljeće. Izborima koje izazivač naziva promjenom režima, ne samo promjenom vlade, jer shvaća da će, u slučaju pobjede, njegov zadatak biti “obnoviti vladavinu prava, obnoviti demokraciju, slobodu medija”, sve ono na što je Orbán sustavno nasrtao u svom pokušaju izgradnje, kako je sam jednom prigodom rekao, iliberalne demokracije. Márki-Zay zalaže se za toleranciju, puna prava homoseksualaca, kojima obećava legalizaciju istospolnih brakova.

Kampanja protiv korupcije

Snažno podržava EU i NATO, čak najavljuje da bi njegova vlada vodila politiku prema ulasku u eurozonu, a priključio bi Mađarsku i EPPO-u, uredu europskog javnog tužitelja, koji je počeo s radom u 22 države članice EU (ne i u Mađarskoj) 1. lipnja 2021., i koji je dosad najspektakularnije uhićenje imao kod nas u Hrvatskoj, uhitivši bivšu ministricu Gabrijelu Žalac.

– Orbán tvrdi da EPPO ograničava suverenitet, ali zapravo ne želi EPPO jer ograničava kriminalce i ograničava Orbánov suverenitet – kaže Márki-Zay. Općenito, njegova će kampanja biti kampanja protiv korupcije koju simbolizira Orbánov režim.

– Kad vidi priliku za bogaćenje, on grabi sve, što god može. Već je zgrabio energetski sektor, bankarski sektor, duhansku industriju, sljedeća žrtva bit će zračne luke… Ne poštuje nikakva pravila, ničiju slobodu – kaže Orbánov izazivač. Na pitanje zbog čega uspoređuje Orbánov režim s nacističkim režimom, odgovara:

– Nacisti, komunisti i Orbán uvijek odabiru imaginarne neprijatelje, obično one koji nemaju vojsku. Putin ima vojsku, pa ga Orbán ne napada. Nažalost, Bruxelles nema vojsku pa je Bruxelles meta. Soros nema vojsku, pa je također laka meta. Židovi, Romi i homoseksualci nemaju vojsku, pa su također žrtve Orbánove kampanje mržnje.