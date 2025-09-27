Naši Portali
NE ODUSTAJE OD OPTUŽBI

Mađarski ministar nastavlja sa skandaloznim izjavama: 'Sigurno je da Hrvatska želi profitirati od rata'

Sarajevo: Zajednička konferencija za medije ministara vanjskih poslova BiH i Mađarske
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ana Trgovac
27.09.2025.
u 10:54

Ponovio je tako optužbe koje je jučer iznio pred UN-om. Na to mu je premijer Andrej Plenković odgovorio da su njegove izjave bezobrazne, a predsjednik Zoran Milanović da nema razloga za nervozu

"Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama...", oglasio se jutros mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Ponovio je tako optužbe koje je jučer iznio pred UN-om, o tome kako Hrvatska koristi rat u Ukrajini kako bi profitirala na tranzitu nafte. Premijer Andrej Plenković odgovorio je da su Szijjartove izjave bezobrazne. "Oni imaju potpuno siguran, alternativan pravac kojim Hrvatska može osigurati sve potrebe za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke putem Jadranskog naftovoda. Tvrditi da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko izrazito bezobrazan i tko u zabludu nastoji dovesti sve međunarodne slušatelje tih poruka", rekao je Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović popručio je da nema razloga za nervozu. "Mi smo saveznici, partneri i susjedi, ali ne možemo nikome ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva MOL ima svoje rafinerije u Rijeci, oni su suvlasnik INA-e i upravlja rafinerijom. Ne vidim razloga za nervozu", rekao je Milanović.

Jutros je Mađar ponovio i kako Jadranski naftovod ne može opskrbljivati ​​Mađarsku i Slovačku. "Na temelju provedenih ispitivanja, ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano i pouzdano transportirati količinu nafte koja nam je potrebna", zaključio je.

