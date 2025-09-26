Plenković žestoko uzvratio mađarskom ministru: 'Izrazito je bezobrazan. Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska'

Premijer Andrej Plenković u petak je u 13:30 sudjelovao na obilježavanju Dana carinske službe u Centru za naprednu obuku Carinske uprave, nakon čega se obratio javnosti. Istaknuo je važnost sustava carine koji zapošljava više od 2.600 ljudi te značajno doprinosi državnom proračunu, a naglasio je i njihovu suradnju s policijom u zaštiti granica.

Osvrnuo se i na prozivke mađarskog ministra vanjskih poslova i člana Predsjedništva BiH Željka Komšića tijekom govora u UN-u, prenosi Net.hr. "Nisam imao vremena sve pročitati. Što se tiče Komšića, koliko razumijem, nije eksplicitno spomenuo Hrvatsku. Pretpostavljam da je dobro informiran da smo među zemljama koje daju posebne kontribucije za rad Europskog suda za ljudska prava. Hrvatska je podržala aktivnosti suda u dijalogu s predsjednicom Suda. Nema to nikakve veze s tim besprizornim aluzijama da bi naša donacija utjecala na suce. To je sve što mogu reći. Moram priznati, od susjedne zemlje, žalosno", rekao je premijer.

"Nekoliko točaka. Prvo, Hrvatska je sa svojim kapacitetima regionalno energetsko čvorište. Naša je zadaća, nakon brutalne ruske agresije, da pridonesemo energetskoj sigurnosti EU-a, naše i drugih država članica. Konkretno je bila riječ o rečenici ministra koja se odnosi na JANAF. Kapaciteti su takvi, da nakon testiranja, možemo reći da je JANAF u stanju transportirati 15 milijuna tone nafte u Mađarsku i Slovačku", dodao je.

"Sada se događa širi međunarodni pritisak da prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a Mađarska i Slovačka su tražile određene iznimke. Na vidjelo se stavlja da imaju potpuno siguran, alternativni pravac. Aluzija o tome da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko tko je izrazito bezobrazan i u zabludu želi dovesti međunarodne slušatelje. Prvo, profiterom se može nazvati netko tko trenutačno dobiva jeftiniju rusku naftu i plin. To nije Hrvatska, koja od 2022. uopće to ne koristi. Ja onda mogu reći da je to Mađarska, koja je u poziciji da ima jeftinije energente. Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska", kazao je Plenković.

"S indignacijom odbacujem lažne teze da je hrvatska ratni profiter. Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar i pošten susjed. Mi smo 'good guy'", zaključio je. Na pitanje o priznanju Palestine rekao je da nije imao prilike poslušati govor predsjednika Zorana Milanovića u UN-u. Komentirao je i aferu "Mikroskopi", istaknuvši da je riječ o pitanju za pravosuđe te da se radi o osobnoj odgovornosti, a ne o politici Vlade ili HDZ-a. Osvrnuo se i na tvrdnje Domovinskog pokreta o "specijalnom ratu" vezanom uz afričku svinjsku kugu te naglasio da za takve tvrdnje nema nikakvih dokaza ni indicija.