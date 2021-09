Milanović: Situacija na Kosovu nas ne ugrožava, ali ju promatramo

Predsjednik Zoran Milanović danas boravi u Splitu, gdje se u izjavi za medije dotaknuo izbora u Njemačkoj, popisa stanovništva te prešutnih minusa.

- Nisu to one pobjede od prije 20 godina, niti je to rezultat iz 2005. godine, ovo su tanke pobjede i tanki rezultati. Došlo je do potpuno novog preslagivanja snaga, stvari će biti drugačije, ali se neće ništa bitno promijeniti prema EU i Hrvatskoj. Završilo je 16 godina Angele Merkel, meni je bilo u dobrom dojmu, ali je bilo i kompleksnih stvari. Njemačka već sad ima neku orijentaciju prema umjerenim liderima, komentirao je Milanović jučerašnje izbore u Njemačkoj.

- Njemačka u zadnjih pet godina nije napravila ništa, kao što nitko nije napravio. Imat ćemo summit u Sloveniji i opet se ništa neće dogoditi. Imamo situaciju gdje jedan dio crnogorske vlasti direktno odgovara Srbiji te imamo mali, ali značajan broj ljudi koji ne žele da je Crna Gora država, u BiH smo barem glasali za takvo uređenje, nadodao je Milanović.

Komentirao je i situaciju s prešutnim minusima te kazao da bi to trebao biti posao Vlade.

- To je toliko političko pitanje da bi to trebao biti posao Vlade. Lijepo je da se HNB brine o potrošačima, ali bi se neka druga tijela trebala brinuti o tome, posao je Vlade da se brine o dobrobiti obitelji. Bankama isto treba dati isto smjer, ali ako im dopustite, radit će po svom i davat vam naknadu za sve - ustajanje na lijevu nogu, ustajanje na desnu nogu..., kazao je.

Na pitanje za komentar na popis stanovništva koji se provodi kazao je kako naivno računati da bi se sve moglo obaviti elektronički te da je potrebno ipak ići od kuće do kuće.

Dotaknuo se i situacije na Kosovu te kazao da nije zabrinut za Hrvatsku.

- Postoje stvari koje možemo kontrolirati, ali postoje i one koje ne možemo. Postoje i stvari koje ne znamo. Najopasnije su nepoznate nepoznanice, ali je vidljivo da sustavi tromo reagiraju na stvari koje su vidljive. Hrvatska je najmirnija sada nego što je bila u cijeloj povijesti, da hrvatska zajednica ima vlast prvi puta i to je velika stvar, ali to košta. Ne treba smanjivati proračun vojske. Nije to samo zrakoplov, to su streljivo, zalihe, to sve treba imati neki back up, nije to samo za pokazivanje, kazao je.

- Situacija na Kosovu nas ne ugrožava, ali ju promatramo. Ne vjerujem da će Kosovo ubrzo biti priznato, ali ja mogu isto pozvati na deeskalaciju. Kosovo tvrdoglavo traži istu mjeru za vozila koja dolazu iz Srbije jer građani s kosovskim tablicama ne smiju prolaziti po Srbiji, možda bi se trebali pokriti po glavi i šutjeti, ne znam. Bit je u tome da se suprotstaviš. Vuk će uvijek zgrabiti ovcu, jer je vuk, komentirao je.

- Neke države imaju izletničku narav, ali to ništa ne ugrožava Hrvatsku. Nisam zabrinut. Imamo nestabilnu regiju i jednu državu koja lupeta o srpskom svetu. Je li Subotica po tome hrvatski svet, gdje je 1900. godine bilo oko 100.000 građana, a pola njih su bili Hrvati? Ne mogu pretendirati, nadodaje predsjednik.