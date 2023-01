Ljudi se otimaju za stvari kod potonulog splava u Beogradu, reagirala i policija

Beogradski splav 'Freestyler' potonuo je u novogodišnjoj noći. Svi gosti su brzo evakuirani sa splava, a nekoliko ljudi je lakše ozlijeđeno. Mnogi gosti ostali su bez svojih stvari, a ono što je i spašeno u ponedjeljak je izloženo ispred splava kako bi ih ljudi preuzeli.

Brojni gosti dolaze po ostavljene stvari, a među njima ima onih koji na proslavi uopće nisu bili tamo, piše Blic.

Foto: M.M. 01, January, 2023, Belgrade - The morning after the Freestyler raft sank. Photo: M.M./ATAImages 01, januar, 2023, Beograd - Jutro nakon sto je splav Freestyler je potonuo. Photo: M.M./ATAImages Photo: M.M./ATAImages/PIXSELL

Ljudi pretražuju po džepovima i uzimaju ono što pronađu, a mnogi odnose i samu odjeću. Netko dođe po jednu jaknu, zajedno sa sobom odnese i dvije dodatne.

Neki se pravdaju kako nose stvari za prijatelje i kolege, a kasnije je došla i policija koja traži čvrste dokaze za sve koji žele nešto uzeti.

Video - Vlada danas donosi novu uredbu o cijenama goriva, Petrol i Crodux i dalje imaju više cijene