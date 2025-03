'Ljude sam počeo krijumčariti jer sam dugovao novac, a iz Srbije sam u Hrvatsku čamcem preko Dunava prebacio 18 Kineza'

Bila su devetorica, no sada su na optuženičkoj klupi ostala četvorica jer su petorica u međuvremenu priznala krivnju te su osuđeni na temelju nagodbe s USKOK-om. I neki od ovih što još uvijek sjede na optuženičkoj klupi djelomično su priznali krivnju, a USKOK ih tereti da su ili organizirali ili da su bili dio zločinačkog udruženja koje se bavilo krijumčarenjem ilegalnih migranata i to čamcima preko Dunava. Ta četvorica su Željko Babić, Boro Nedić, Đorđe Popadić i Nikola Todorović, protiv kojih je USKOK lani podigao optužnicu, koja je odlukom optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku, postala pravomoćna. A kako su se strani državljani, uglavnom Kinezi, krijumčarili iz Srbije u Hrvatsku, u svojoj je obrani opisao Babić.

- Krijumčarenjem ljudi sam se počeo baviti na nagovor poznanika kojem sam dugovao novac. Radio sam s jednim čovjekom koji me je plaćao i koji nas je uvijek prebacivao čamcima preko Dunava. Za prebacivanje Kineza u Hrvatsku sam dobivao novac, a u pet navrata sam čamcima prebacio ukupno 18 Kineza iz Srbije u Hrvatsku - kazao je u istrazi Babić.

Nedić se pak branio da je Kineze preko Dunava krijumčario jer je bio u teško financijskoj situaciji, a nakon što bi Kinezi čamcima bili prebačeni preko Dunava, smještali su ih i skrivali u jednoj kući u Borovu, prije no što bi krenuli dalje. Što se tiče Popadića, i on je priznao krivnju tijekom istrage. - U te sam događaje bio uključen kao čuvar. Ja bih otvarao kapiju kuće kada bi stigli, smještao bi Kineze u kuću, davao im hranu i pazio d nitko ne naiđe - branio je Popadić.

Inače, policija je jedno vrijeme tajno pratila i nadzirala Babića i ostale, pa su tako doznali da su Kinezima uzimali 1000 eura po osobi da bi ih u čamcima prebacili preko Dunava, nakon čega bi ih prevezli do kuće u Borovu, gdje su Kinezi boravili prije no što bi automobilima krenuli dalje. Sve navedeno događalo se od početka 2023. do 20. srpnja 2023., a USKOK u optužnici navodi da su čamcima preko Dunava prebacili najmanje 25 stranih državljana, pri čemu su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od 25.000 eura. Taj su novac onda optuženici među sobom podijelili, sukladno odlukama koje su imali u sastavu zločinačkog udruženja.