Liječnik iz Klinike Fran Mihaljević: To još nismo zabilježili niti u jednom valu pandemije

Koronavirus i treća doza cjepiva bila je tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u.

Situacija u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti 'dr. Fran Mihaljević' nije dobra.

- Od ljetnih mjeseci smo počeli bilježiti postupni porast novooboljelih, sad je to u fazi ulaznog trenda, osobito zadnjih tjedana i nekoliko dana. Jutros smo imali 80-ak i nešto bolesnika, to su sve bolesnici različite životne dobi sa sve većim brojem onih mlađe životne dobi. Imamo 22 bolesnika u dvije odvojene intenzivne jedinice, 14 bolesnika je u ECMO potpori, to nismo zabilježili još niti u jednom valu pandemije - rekao je Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" te je objasnio što je to ECMO potpora.

- To je aparat gdje se koriste posebni kateteri koji se uvode u različite dijelove tijela, krv se izvlači iz organizma i vraća se u organizam, tako se zamjenjuje funkcija pluća - rekao je.

- Situacija je bila dramatična prošlog tjedna, no trenutno smo u situaciji da možemo opskrbiti sve bolesnike - istaknuo je te dodao kako su svi pacijenti koje trenutačno imaju necijepljeni.

Najmanja procijepljenost je u Splitu.

- Situacija je zabrinjavajuća, no mi smo već duže od mjesec dana u istoj situaciji, između 75 i 80 hospitaliziranih imamo u covid bolnici. Sve generacije su zastupljene, ali među onima koji imaju najteže oblike su oni koji su iznad 50, a daleko najviše ih je iznad 60 godina života - rekao je Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.

On je objasnio tko su ljudi koji završe u bolnici, a nisu cijepljeni.

- Jedino što možete vidjeti na njima to je zbunjenost, nisu bili svjesni što ih čeka. Nisu to nikakvi antivakseri, to su ljudi moje životne dobi, nešto malo mlađi ili stariji od mene, nisu oni na društvenim mrežama. Očito da ih nismo uspjeli uvjeriti, ali su ih neki uspjeli uvjeriti da su nuspojave od cjepiva nešto prestrašno. Ja tu doživljavam jedan paradoks. Kažu da se nisu cijepili jer se boje da zbog svojih teških kroničnih bolesti neće dobro podnijeti cjepivo. To nije jedna priča. Ljudi još doživljavaju nuspojave kao veću opasnost od teške bolesti korone - rekao je dr. Ivić.

Dr. Barušić kazao je kako je u Zagrebu trenutačno petero hospitalizirane djece.