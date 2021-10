Premijer na sastanku sa Znanstvenim savjetom. Čekaju li nas možda neke nove odluke?

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjeda sastankom Znanstvenog savjeta u Banskim dvorima. Sastanak se održava videovezom. Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

Podsjetimo, u Hrvatskoj raste broj novih slučajeva zaraze, ali i broj preminulih pacijenata. Stručnjaci upozoravaju građane da se i dalje pridržavaju epidemioloških mjera her je virus i dalje prisutan te da izbjegavaju veća okupljanja.

Podsjetimo, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za RTL Danas kazao je da o trećoj dozi svaki dan komuniciraju s bolnicama i ustanovama socijalne skrbi. Kazao je i da je on primio treću dozu prošli tjedan nakon što je donesena odluka.

Komentirajući broj zaraženih učenika koji je na istoj razini kao sredinom prosinca prošle godine, Capak je kazao da je četvrti val ove godine krenuo ranije od prošlogodišnjeg vala.

Rekao je i da je za očekivati da će Hrvatska razmišljati u budućnosti da kao susjedne zemlje dodatno proširi covid-potvrde.

"Ovo što je bilo ispred mog doma je nešto drugo od ovoga što se dešava pred Ustavnim sudom. Više puta u RH je bilo preispitivani jesu li odluke Stožera u skladu s ustavom, do sada su sve odluke bile u skladu s Ustavom, očekujem da proširena upotreba covid-potvrda bude u skladu s Ustavom. Upotreba covid-potvrda u čitavoj Europi je počela u medicinske svrhe, nakon toga radi olakšavanja prelaska granica, a sada u zemljama našeg okruženja je to puno šire nego što je u Hrvatskoj. Imamo to za neke vrste okupljanja i zdravstveni sustav i sustav socijale. Za očekivati je da će Hrvatska razmišljati u budućnosti da kao susjedne zemlje dodatno proširi covid-potvrde", kazao je Capak.