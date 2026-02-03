Brutalan napad u centru Zagreba: Radnica Bipe napadnuta na križanju Ilice i Frankopanske

U samom središtu Zagreba, na križanju Ilice i Frankopanske ulice, jutros je došlo do teškog incidenta u kojem je napadnuta radnica Bipa. Prema iskazima očevidaca, riječ je o nasilnom napadu koji je uznemirio brojne prolaznike i građane koji su se u tom trenutku zatekli na mjestu događaja.

Kako navodi jedan svjedok za Jutarnji , napadač je fizički nasrnuo na radnicu, udarao je šakama te joj pritom razbio mobitel: "Bilo je jezivo, muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije", ispričao je jedan od očevidaca.

Nakon pokušaja bijega, muškarca su, prema navodima svjedoka, zaustavili prolaznici koji su ga zadržali do dolaska policije. Incident je izazvao šok među građanima, a promet se nakratko usporio zbog policijskog postupanja. Iz Policijske uprave potvrdili su događaj te istaknuli kako je očevid još uvijek u tijeku: "Dobili smo dojavu oko 9.10 sati, najvjerojatnije je došlo do krađe. Još se utvrđuju sve okolnosti i ne možemo iznositi više detalja", poručuju iz policije. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka očevida i dovršetka kriminalističkog istraživanja.