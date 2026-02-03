Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OŠTRA REAKCIJA

Zurovec traži zabranu ulaska u Hrvatsku gradonačelniku Banje Luke

Zagreb: Dario Zurovec izašao iz stranke Fokus
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
03.02.2026.
u 10:46

Takve poruke, smatra, nisu slučajne i predstavljaju pokušaj prisvajanja hrvatskog teritorija, relativizaciju Domovinskog rata i testiranje političke odlučnosti Republike Hrvatske

Zastupnik Dario Zurovec (NL) zatražio je da se gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću zabrani ulazak u Hrvatsku jer je prilikom posjeta Gračacu otvoreno poricao hrvatski suverenitet, državnost i povijesne činjenice. „Dolazak gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića, na Svetosavsku akademiju u Gračacu te njegov posjet Kistanjama, kao i izjave koje je pritom iznosio, ne mogu se tumačiti kao slučajnost ili izolirani incident. Riječ je o svjesnom političkom neprijateljskom činu. Izjave u kojima dijelove Hrvatske naziva 'našim zemljama', što u suštini znači - srpskim zemljama i 'našim opštinama', uz prizivanje tzv. Republike Srpske Krajine, predstavljaju otvoreno poricanje hrvatskog suvereniteta, državnosti i povijesnih činjenica”, upozorio je na konferenciji za novinare Zurovec.

Takve poruke, smatra, nisu slučajne i predstavljaju pokušaj prisvajanja hrvatskog teritorija, relativizaciju Domovinskog rata i testiranje političke odlučnosti Republike Hrvatske. „Uvjeren sam da se većina pripadnika srpske nacionalne manjine u RH ne slaže s nastupom i izjavama Draška Stanivukovića. On je došao, iznio opasne poruke kojima je jasno pokazao da ne priznaje suverenitet RH, a zatim se vratio u svoj banjolučki reality show, ostavljajući srpski narod u Hrvatskoj da se nosi s posljedicama njegove neodgovorne i zlonamjerne politike”, ustvrdio je.

Bio sam prvi, kaže, koji je javno reagirao jer sam osjetio da se radi o izravnom napadu na moju domovinu. Istovremeno poručujem: branit ću prava srpske nacionalne manjine u RH i nastavit ću to raditi, ali nikada neću dopustiti da se gazi po mojoj državi, njezinu suverenitetu i dostojanstvu hrvatskog naroda i ovo nije napad na prava srpske nacionalne manjine u RH.

Zapitao je i zašto se nitko iz saborskog Kluba SDSS-a nije oglasio i jasno osudio ponašanje gradonačelnika Banje Luke. Gradonačelnik Gračaca, Goran Đekić iz SDSS-a, bio je domaćin tog događaja, a reagirao je tek nakon nekoliko dana, kada je vidio da je vrag odnio šalu. Također ga zanima i gdje su 'veliki moralizatori s lijeve političke scene i jesu li im partijske konvencije važnije od napada na suverenitet Republike Hrvatske'.

Ovo što smo vidjeli nije izolirani incident niti nepromišljen istup jednog političara Republike Srpske nego dio šireg i dugotrajnog informacijskog rata protiv Hrvatske koji se vodi iz Beograda, pod političkim i propagandnim okriljem Aleksandra Vučića - nekadašnjeg Šešeljevog potrčka i ministra informiranja, a danas predsjednika Republike Srbije.

Od institucija RH Zurovec očekuje da pri sljedećem pokušaju ulaska u Hrvatsku Vučićev pijun Draško Stanivuković bude obaviješten da ne može ući jer ima zabranu ulaska. Na pokušaje njezina destabiliziranja i osporavanja moramo odgovarati jasno, odlučno i bez kalkulacija, poručio je Zurovec.

„RH je suverena, međunarodno priznata i u Domovinskom ratu obranjena država. Njezin suverenitet, teritorijalna cjelovitost i povijesne činjenice ne mogu i ne smiju biti predmet političkih napada, manipulacija i reinterpretacija - osobito ne unutar njezinih granica. Svaki čin i izjava koja relativizira naše temeljne vrijednosti predstavlja direktan napad na RH”, zaključio je. 

Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
Ključne riječi
RSK Draško Stanivuković Dario Zurovec

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
10:50 03.02.2026.

Bravo Zurovec. Napokon da i netko na ljevici progleda

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!