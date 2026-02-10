Dan sjećanja u Italiji: Talijani ubijani i protjerani pod Titovim partizanima

Italija u utorak obilježava Dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus Talijana iz Dalmacije, Istre i Julijske Krajine, koje su tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata ubili ili protjerali jugoslavenski partizani predvođeni Josipom Brozom Titom, javlja talijanska novinska agencija ANSA.

Diljem zemlje su održane komemoracije, uključujući svečanost u donjem domu parlamenta u Rimu u kojoj su sudjelovali predsjednik Sergio Mattarella i premijerka Giorgia Meloni, koja je u utorak rekla da Italija više neće dozvoliti da se taj dio povijesti "iskrivljuje, poriče ili briše". Fojbe (kraške jame) mjesta su stradavanja civilnih i vojnih žrtava u 2. svjetskom ratu na prostoru Istre i sjeveroistoku Italije.

Procjenjuje se da su jugoslavenski komunisti, koji su zauzeli istarski poluotok tijekom posljednje dvije godine rata, mučili ili usmrtili do 15.000 Talijana, piše ANSA i dodaje da je točan broj žrtava nepoznat djelomično zbog činjenice da su Titove snage uništile podatke o lokalnom stanovništvu kako bi zataškale zločine.

Procjene broja žrtava predmet su spora jer hrvatski i slovenski izvori ocjenjuju da je broj ubijenih u fojbama bio manji, od nekoliko stotina do 5000. Italija je Dan sjećanja na žrtve fojbi počela obilježavati tek 2004. jer su antifašisti nastojali zatomiti tragediju u poslijeratnim godinama. "Danas je Dan sjećanja", napisala je Meloni na društvenoj platformi X.

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo.



Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza.



Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia… pic.twitter.com/J5yLIgr4G5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 10, 2026

"Dan koji Italiju poziva da se prisjeti bolne stranice naše povijesti, koja je desetljećima bila žrtva neoprostive zavjere šutnje, zaborava i ravnodušja... Stotine tisuća Talijana je odlučilo napustiti sve umjesto da se odreknu vlastitog identiteta", dodala je. "Nacija se ne mora bojati suočavanja s tom istinom, već odbaciti svaki prljav pokušaj poricanja ili redukcionizma". "Spomen nije gorčina, već pravda. On je temelj kolektivnog sjećanja koje ujedinjuje i jača nacionalnu zajednicu, pripremajući put za one koji dolaze nakon nas... Italija nikada više neće dozvoliti da se ta povijest iskrivljuje, poriče ili briše".