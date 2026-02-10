Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRBIJA

Tragedija u susjedstvu: Djevojčica (4) preminula nakon rutinske operacije trećeg krajnika

Ilustracija
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
10.02.2026.
u 15:23

Majka je kazala kako je Ema bila sasvim normalno i zdravo dijete te da su sve pretrage prije operacije bile dobre

Četvorogodišnja djevojčica iz Čačka preminula je prije nekoliko nakon rutinske operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici. Njena majka Sanja kazala je za Telegraf da i dalje čeka objašnjenje o tome što se točno dogodilo.

- Iz bolnice me je maloprije zvala tajnica direktora Dejana Dabića, rekli su mi da je do 12h u sali i da poslije toga može osobno razgovarati sa mnom. Rekla sam da tako ne želim, da je u 17h skup ispred bolnice i da izađe i pred ljudima objasni što je bilo i što se dogodilo. Šutjeli su pet dana o ovome, nema potrebe da sada nasamo sa mnom priča - odgovorila je Sanja i dodala da su joj u bolnici u Beogradu, gdje je dijete dovezeno kada su krenule komplikacije, rekli da je uzrok smrti edem pluća i da će oni zatražiti sudsku obdukciju jer je dijete dovezeno iz Čačka u jako lošem stanju.

Majka je kazala kako je Ema bila sasvim normalno i zdravo dijete te da su sve pretrage prije operacije bile dobre. Kako je majka ispričala, medicinska sestra joj je rekla da je operacija završena te da su trebali probuditi djevojčicu, međutim, vratila se u salu i tamo ostala tri sata, a kada je izašla iz sale, samo je rekla da ne zna što se dogodilo.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao kirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Ministarstvo zdravlja poslalo je inspekciju u OB Čačak da ispita okolnosti ovog događaja.
Ključne riječi
operacija Srbija Čačak

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar BrIseIko
BrIseIko
16:19 10.02.2026.

Ne postoji rutinska operacija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!