Tragedija u susjedstvu: Djevojčica (4) preminula nakon rutinske operacije trećeg krajnika

Četvorogodišnja djevojčica iz Čačka preminula je prije nekoliko nakon rutinske operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici. Njena majka Sanja kazala je za Telegraf da i dalje čeka objašnjenje o tome što se točno dogodilo.

- Iz bolnice me je maloprije zvala tajnica direktora Dejana Dabića, rekli su mi da je do 12h u sali i da poslije toga može osobno razgovarati sa mnom. Rekla sam da tako ne želim, da je u 17h skup ispred bolnice i da izađe i pred ljudima objasni što je bilo i što se dogodilo. Šutjeli su pet dana o ovome, nema potrebe da sada nasamo sa mnom priča - odgovorila je Sanja i dodala da su joj u bolnici u Beogradu, gdje je dijete dovezeno kada su krenule komplikacije, rekli da je uzrok smrti edem pluća i da će oni zatražiti sudsku obdukciju jer je dijete dovezeno iz Čačka u jako lošem stanju.

Majka je kazala kako je Ema bila sasvim normalno i zdravo dijete te da su sve pretrage prije operacije bile dobre. Kako je majka ispričala, medicinska sestra joj je rekla da je operacija završena te da su trebali probuditi djevojčicu, međutim, vratila se u salu i tamo ostala tri sata, a kada je izašla iz sale, samo je rekla da ne zna što se dogodilo.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao kirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Ministarstvo zdravlja poslalo je inspekciju u OB Čačak da ispita okolnosti ovog događaja.