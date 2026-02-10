Šok u Njemačkoj: 14-godišnjaka nožem ubio 12-godišnji školski kolega

Njemačka je u šoku - policija je objavila da je 14-godišnjeg dječaka ubio njegov 12-godišnji školski kolega!

"Poštovani roditelji, nažalost, s obzirom na trenutačnu situaciju, moramo vas obavijestiti da je jedan od učenika osumnjičen. Ne smijemo davati daljnje informacije jer je istraga u tijeku", stoji u pismu koje je škola dostavila roditeljima učenika, a u koje je uvid imao Bild.

Učenici, nastavnici, školsko osoblje i roditelji pod nadzorom su školske psihološe službe i kapelanija za hitne slučajeve.

Tijelo 14-godišnjeg Yosefa pronađeno je 28. siječnja na jezeru u Dormagen-Hackenbroichu. Obdukcija je otkrila više ubodnih rana i posjekotine. Ubojstvo se desilo u Dormagenu, gradu između Kölna i Düsseldorfa. Prema informacijama Njemačke tiskovne agencije (dpa), osumnjičenik je dječak s njemačkim državljanstvom, dok je žrtva porijeklom iz Eritreje i u Njemačku je kao izbjeglica došao 2018.

Ubojstvo 14-godišnjeg Yosefa nije bio zločin iz strasti, već unaprijed smišljen čin. Ovu je informaciju dpa dobila od sigurnosnih izvora. Prema informacijama, između dvojice dječaka već je bilo svađa. Navodno se 12-godišnjak osjećao maltretiranim.

Gradonačelnik Dormagena šokiran je ubojstvom 14-godišnjaka.

„Moramo pretpostaviti da će naš grad biti trajno traumatiziran ovim događajem, Yosefovom strašnom smrću“, rekao je gradonačelnik Erik Lierenfeld. „Činjenica da je maloljetnik navodno počinio ovo djelo nešto je što nas još dublje pogađa i ledi nam krv u žilama“, rekao je gradonačelnik.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herbert Reul također je šokiran: „Moj mozak ne može shvatiti da 12-godišnjaci ubijaju 14-godišnjake.“ Slični slučajevi su se događali i u prošlosti i potrebno je razmotriti kako sankcionirati takvu djecu ili mlade, rekao je.

Istražitelji su rekli da su saznali za ubojicu-dječaka analizom podataka s mobitela žrtve. Osumnjičenik se nalazi u pritvoru ureda za dobrobit mladih. Dvanaestogodišnjaci se smatraju pravno nesposobnima za počinjenje kaznenog djela prema kaznenom zakonu; tek od 14. godine mladi mogu biti odgovorni za svoje postupke pod određenim uvjetima. U Njemačkoj se povela rasprava treba li dob za kaznenu odgovornost smanjiti.