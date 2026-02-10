SAD nema dovoljne zračne kapacitete za spriječavanje kineske invazije na Tajvan

Kako bi Kini uskratili "utočišta" iz kojih može ispaljivati zračne i raketne salve tijekom potencijalne invazije na Tajvan, američko ratno zrakoplovstvo mora kupiti daleko više bombardera B-21 i borbenih zrakoplova F-47 nego što je trenutno planirano, prema novom izvješću Mitchell instituta za svemirske studije AFA-e. Radeći zajedno, ti zrakoplovi šeste generacije moći će prodrijeti u protivnički zračni prostor i boriti se "iznutra prema van", nanoseći odlučne udarce bazama i drugoj kritičnoj infrastrukturi duboko u kontinentalnoj Kini, napisali su autori Heather Penney i umirovljeni pukovnik Mark A. Gunzinger u svom novom izvješću "Strateški napad: Održavanje sposobnosti zračnih snaga da uskrati neprijateljska utočišta".