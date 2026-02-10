Naši Portali
ANALITIČARI:

SAD nema dovoljne zračne kapacitete za spriječavanje kineske invazije na Tajvan

Autor
Danijel Prerad
10.02.2026.
u 13:51

Američki hipersonični projektil dugog dometa Dark Eagle košta više od 40 milijuna dolara po komadu, tako da bi napad na samo 25 ciljeva koštao milijardu dolara

Kako bi Kini uskratili "utočišta" iz kojih može ispaljivati zračne i raketne salve tijekom potencijalne invazije na Tajvan, američko ratno zrakoplovstvo mora kupiti daleko više bombardera B-21 i borbenih zrakoplova F-47 nego što je trenutno planirano, prema novom izvješću Mitchell instituta za svemirske studije AFA-e. Radeći zajedno, ti zrakoplovi šeste generacije moći će prodrijeti u protivnički zračni prostor i boriti se "iznutra prema van", nanoseći odlučne udarce bazama i drugoj kritičnoj infrastrukturi duboko u kontinentalnoj Kini, napisali su autori Heather Penney i umirovljeni pukovnik Mark A. Gunzinger u svom novom izvješću "Strateški napad: Održavanje sposobnosti zračnih snaga da uskrati neprijateljska utočišta".

Ključne riječi
invazija Kina zračne snage bombarderi zrakoplovstvo Tajvan SAD

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar sf49
sf49
14:26 10.02.2026.

Tajvan je kineski, u čemu je problem?

