Dok se približava četvrta obljetnica ruske invazije na Ukrajinu, a Europska komisija priprema 20. paket sankcija Rusiji, koji bi trebao biti odobren do obljetnice invazije 24. veljače, Europska unija prvi put od početka ruske agresije na Ukrajinu razmatra imenovanje posebnog izaslanika za komunikaciju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema rimskoj La Repubblici, to bi trebao biti bivši finski predsjednik Sauli Niinistö, koji je još u studenome prošle godine pozvao Europsku uniju da otvori izravne komunikacijske kanale s ruskim predsjednikom kako bi se na njega izvršio pritisak da okonča rat u Ukrajini.
U čemu se sastoji apsurd? Europske nacije moraju surađivati s Moskvom dok sukob u Ukrajini "ulazi u završnu fazu", rekao je za njemačke novine francuski predsjednik Emmanuel Macron. Amerikanci "žele preuzeti kontrolu nad svim rutama za opskrbu vodećih svjetskih zemalja i svih kontinenata energetskim resursima", rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.„Na europskom kontinentu mjerkaju Sjeverni tok, koji je dignut u zrak prije tri godine, ukrajinski plinski transportni sustav i Turski tok“, izjavio je ministar. Europi je to odavno zabranjeno - i prisiljavaju ih da kupuju američki LNG po pretjeranim cijenama“, dodao je Lavrov. I Macron vidi da će Baltik, Ukrajina i balkanske zemlje koje nisu u EU biti pod isključivom američkom patronatom. Zapravo, tampon zona prema Rusiji. Za Europu, sigurnosno jamstvo, ali i stvarna zabrana izravnog pristupa energetskim izvorima iz Azije.