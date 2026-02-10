Apsurdna situacija: I Europska unija otvara komunikaciju s Putinom

Dok se približava četvrta obljetnica ruske invazije na Ukrajinu, a Europska komisija priprema 20. paket sankcija Rusiji, koji bi trebao biti odobren do obljetnice invazije 24. veljače, Europska unija prvi put od početka ruske agresije na Ukrajinu razmatra imenovanje posebnog izaslanika za komunikaciju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema rimskoj La Repubblici, to bi trebao biti bivši finski predsjednik Sauli Niinistö, koji je još u studenome prošle godine pozvao Europsku uniju da otvori izravne komunikacijske kanale s ruskim predsjednikom kako bi se na njega izvršio pritisak da okonča rat u Ukrajini.