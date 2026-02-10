Naši Portali
ŠTO RADE AMERIKANCI I RUSI?

Apsurdna situacija: I Europska unija otvara komunikaciju s Putinom

Autor
Denis Romac
10.02.2026.
u 15:36

Europa se dovela u apsurdnu situaciju da ne želi razgovarati s Putinom, s kojim onda razgovara Trump, a Europljani od njega nastoje saznati o čemu je razgovarao s Putinom

Dok se približava četvrta obljetnica ruske invazije na Ukrajinu, a Europska komisija priprema 20. paket sankcija Rusiji, koji bi trebao biti odobren do obljetnice invazije 24. veljače, Europska unija prvi put od početka ruske agresije na Ukrajinu razmatra imenovanje posebnog izaslanika za komunikaciju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema rimskoj La Repubblici, to bi trebao biti bivši finski predsjednik Sauli Niinistö, koji je još u studenome prošle godine pozvao Europsku uniju da otvori izravne komunikacijske kanale s ruskim predsjednikom kako bi se na njega izvršio pritisak da okonča rat u Ukrajini.

Ključne riječi
Europska unija Rusija Vladimir Putin

Komentara 36

Pogledaj Sve
LE
leokulic
16:23 10.02.2026.

U čemu se sastoji apsurd? Europske nacije moraju surađivati ​​s Moskvom dok sukob u Ukrajini "ulazi u završnu fazu", rekao je za njemačke novine francuski predsjednik Emmanuel Macron. Amerikanci "žele preuzeti kontrolu nad svim rutama za opskrbu vodećih svjetskih zemalja i svih kontinenata energetskim resursima", rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.„Na europskom kontinentu mjerkaju Sjeverni tok, koji je dignut u zrak prije tri godine, ukrajinski plinski transportni sustav i Turski tok“, izjavio je ministar. Europi je to odavno zabranjeno - i prisiljavaju ih da kupuju američki LNG po pretjeranim cijenama“, dodao je Lavrov. I Macron vidi da će Baltik, Ukrajina i balkanske zemlje koje nisu u EU biti pod isključivom američkom patronatom. Zapravo, tampon zona prema Rusiji. Za Europu, sigurnosno jamstvo, ali i stvarna zabrana izravnog pristupa energetskim izvorima iz Azije.

KI
Kontra indoktriniran
16:18 10.02.2026.

Ovo ionako nije bila velika prilika za pobjedu nad Rusijom. Ljudi moji, proći će pedeset godina i evo nove prilike za nas.

Avatar fidelio
fidelio
15:54 10.02.2026.

No dobro, probali jesmo, nije išlo i sad treba ovu rundu privesti kraju. Spasiti što se spasiti da i popraviti sjeverni tok... I drugi put (treći? četvrti?) pamet u glavu - Rusija možda nije najveća sila na svijetu... ali je žilava.

