Opaka bolest u porastu, izdali upozorenje građanima: 'Taj kašalj možda nije Covid'

Zdravstveni dužnosnici u Engleskoj izdali su upozorenje nakon što su novi podaci pokazali značajan porast slučajeva tuberkuloze (TB), bolesti koja se smatra jednom od najsmrtonosnijom zaraznom bolešću na svijetu. Prema podacima Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), u 2024. godini zabilježeno je 5490 slučajeva, što je porast od 13,6% u odnosu na 4831 slučaj u 2023. godini. Liječnici upozoravaju da mnogi građani dugotrajni kašalj pripisuju gripi ili Covidu-19, dok bi uzrok zapravo mogla biti tuberkuloza – bolest koja je nekada bila gotovo iskorijenjena, ali se sada ponovno širi u pojedinim dijelovima zemlje. Tuberkuloza, uzrokovana bakterijom Mycobacterium tuberculosis, najčešće napada pluća, ali može zahvatiti i mozak, kralježnicu ili bubrege. Simptomi uključuju uporan kašalj dulji od tri tjedna (često s ispljuvkom ili krvlju), vrućicu, noćno znojenje, umor, gubitak težine i apetita. Ako se ne liječi, može uzrokovati trajna oštećenja pluća ili smrtonosne komplikacije poput meningitisa ili zatajenja organa, javlja Daily Mail.

Iako je rizik za širu populaciju nizak, tuberkuloza se lako širi bliskim kontaktom s zaraženom osobom putem kašljanja, kihanja ili govora. Posebno zabrinjava porast slučajeva otpornih na više antibiotika, koji čine 2,2% laboratorijski potvrđenih slučajeva – najviša razina od početka praćenja 2012. godine. Ovi slučajevi zahtijevaju duže i složenije liječenje, što dodatno opterećuje zdravstveni sustav. Stopa incidencije u Engleskoj trenutno iznosi 9,4 slučaja na 100.000 stanovnika, što je ispod vrhunca od 15,6 iz 2011., no stalni porast ukazuje na ozbiljan javnozdravstveni izazov. London bilježi najvišu regionalnu stopu s 20,6 slučajeva na 100.000, a slijedi West Midlands s 11,5. Bolest je češća u urbanim područjima i usko je povezana s deprivacijom, a 82% prošlogodišnjih slučajeva zabilježeno je među osobama rođenima izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

Dr. Esther Robinson, voditeljica odjela za tuberkulozu u UKHSA-i, naglasila je potrebu za brzim djelovanjem. "Moramo prekinuti lance prijenosa brzom dijagnozom i liječenjem. Nije svaki uporan kašalj posljedica gripe ili Covida. Ako kašalj traje više od tri tjedna, obratite se liječniku, posebice ako ste nedavno boravili u zemlji s visokom stopom tuberkuloze", kazala je.

Bolest se može spriječiti i izliječiti – više od 84% pacijenata uspješno završava liječenje unutar 12 mjeseci antibioticima, no ključno je pridržavanje cijelog režima kako bi se spriječila otpornost na lijekove. UKHSA priprema Nacionalni akcijski plan za 2026.–2031. s ciljem smanjenja prijenosa i poboljšanja pristupa testiranju i liječenju, fokusirajući se na rizične skupine i smanjenje zdravstvenih nejednakosti.

Dame Jenny Harries, glavna izvršna direktorica UKHSA-e, upozorila je da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo izgubiti status zemlje s niskom incidencijom (manje od 10 slučajeva na 100.000) ako se trend porasta nastavi. "Tuberkuloza ostaje ozbiljan javnozdravstveni problem, posebice zbog povezanosti s migracijama iz zemalja s visokim stopama bolesti", istaknula je.