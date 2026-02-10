Naši Portali
'TUKU PRSTACE'

Apel s Palagruže: 'Prepustili ste je talijanskim kriminalcima'

Split: Jugo u jačanju donijelo probleme pomorcima
10.02.2026.
16:51

Šain tvrdi da su jastozi i škarpine desetkovani te da je najveći problem ostavljanje mreža u moru, i to po četiri do pet kilometara mreža

"Palagružu ste prepustili talijanskim kriminalcima na izlov i uništavanje svega što se može uništiti", napisao je svjetioničar Vojislav Šain, a njegova objava ubrzo se proširila društvenim mrežama, piše Morski.hr. On smatra kako država ne štiti najisturenije dijelove hrvatskog mora. "Moram komentirati, jer me duša boli. Radim na Palagruži 26 godina kao svjetioničar i davno sam brojao po 30 ribarskih brodova s Komiže koji su uzdržavali svoje obitelji na životu. Sada nema više ni jednog", stoji u njegovoj objavi. 

"Izmijenili ste zakon da oni rade što ih je volja, a ja vidim ono što vi ne vidite. Bog vas mora kazniti zbog puštanja Palagruže u talijanske ralje. Nezasitni sad rade tamo što ih je volja. Tuku prstace, rone ježeve, kupe jastoge roneći s bocama, zato jer ste im omogućili da dođu do dozvola putem interneta", napisao je Šain. "Što se tu događa? Kroz povijest su Hrvati gubili živote za taj dio kamena, a vi ste ga prodali ni za što! Sram vas bilo! Ovo pišem kao dragovoljac koji je ponudio svoj život 1991. godine svojoj domovini i zato me ovo boli", dodao je.

Šain je ispričao kako se često sukobljava s Talijanima koji kod Palagruže love ježeve te da često dolazi blizu fizičkog obračuna. Kaže da im policija ne može ništa jer imaju dozvole koje su nabavili putem interneta. "Bili su na Malom žalu i jedan gumenjak je radio, a dvojica su ronila, tukli su prstace. Onda sam poludio. Znaju što vridi, kad im dođe policija, oni sve istresu u more. Love lupare, ogrce… Gliserom dođu za 20 minuta iz Italije!" ispričao je Morskom ogorčeni Šain, koji je pak pohvalio hrvatsku graničnu policiju i obalnu stražu.

"Postave šator, dođe policija i pronađe im 3 kilograma ribe, a noću dođe gumenjak i sve odveze u Italiju!" kaže svjetioničar i dodaje da su se s Talijanima sukobljavali i lokalni ribari. Šain smatra da je problem i u preniskim kaznama od tek dvije ili tri tisuće eura. "Prijetili su mi puškom, bilo je ekscesa jer su znali da sam ja taj koji stalno zove hrvatsku policiju", kaže.

"Na Palagruži triba zabranit sportski ribolov na 2 milje od kraja. Sportaši dobiju sportsku dozvolu i kupe je preko interneta. A da im se to onemogući, ali svima (jer ne možeš danas zabranit Talijanu, a dozvolit našemu), to bi bilo najbezbolnije. Palagruža triba odmorit od ribolova. Ja sam bio predsjednik ribara otoka Visa. Kako ću ja Komižaninu reći da ne smije bacat mreže, a lanternisti bacaju? Moramo Palagružu zaštititi od sportaša i svi se toga moramo držati. Profesionalci rade selektivni ribolov, sportaši to ne rade", odlučno je rekao Šain. Tvrdi i da su jastozi i škarpine desetkovani te da je najveći problem ostavljanje mreža u moru, i to po četiri do pet kilometara mreža.

Ciklonalna plima probila rive, ljudi probdjeli noć spašavajući kuće, pogledajte nevjerojatne prizore

Italija prstaci Ribolov Palagruža

Avatar drug Joža
drug Joža
17:51 10.02.2026.

Na tako udaljenom otoku biti bez puške? Pa da te napadne bilo tko, dok ti dođe pomoć...ti si povijest.

Avatar Jim West
Jim West
17:14 10.02.2026.

Šta kažu zabranitelji i mladež HDZ-a? Ništa, po svemu sudeći.

Avatar Franko15
Franko15
16:58 10.02.2026.

oke ,a zašto naši ljude ne love i ne ribare tamo ,znači talijani su onda više ambiciozni nego mi , mi smo baš neke tetkice

