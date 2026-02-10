Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
10.02.2026. u 16:40

Sudac Tomislav Krušlin podsjetio je da se birokracija ne smije igrati s teškim bolesnicima

Čak dvije sudske odluke u kratko su vrijeme do temelja uzdrmale hrvatsku socijalnu politiku i ukazale na to da država loše brine o bolesnim i nemoćnim članovima našeg društva. Upravni sud ovih je dana dao za pravo tužbi udovice čiji je bolesni suprug preminuo ne dočekavši rješenje o inkluzivnom dodatku. Zavod za socijalni rad, naime, nije riješio njegov zahtjev ni u 15-dnevnom zakonskom roku, a ni mjesecima nakon toga, a kad je čovjek umro, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obustavilo je postupak. Sud je, prvostupanjskom odlukom, poništio tu obustavu postupka jer ako je čovjek imao pravo – što treba utvrditi – na inkluzivni dodatak, to predstavlja imovinsko potraživanje njegove udovice.

Ključne riječi
Andrej Plenković Marin Piletić Vlada RH

