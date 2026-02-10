VIDEO Europa ima prvo hipersonično oružje? Testiran prvi prototip

Dok se godinama o hipersoničnom oružju u Europi govorilo više kao o dalekoj budućnosti nego realnoj opciji, rat u Ukrajini i tehnološki napredak Rusije ponovno su ovu temu gurnuli u prvi plan. U takvom kontekstu pojavljuje se Hypersonica , mlada njemačko-britanska obrambena startup tvrtka koja tvrdi da Europa mora – i može – razviti vlastite hipersonične sposobnosti.

Tvrtka je ovoga tjedna objavila da je prikupila 23,3 milijuna eura u Series A investicijskoj rundi, ali i da je uspješno testirala prototip hipersonične rakete, što je prvi takav slučaj za privatno financiranu europsku kompaniju. Test je proveden na poligonu Andøya Space u Norveškoj, a prototip je dosegnuo brzinu veću od Mach 6, odnosno više od 7.400 kilometara na sat, uz domet od preko 300 kilometara. Prema navodima tvrtke, svi sustavi radili su „nominalno“, i tijekom penjanja i tijekom povratka.

At over Mach 6 & ranges over 300km Hypersonica’s strike capability will challenge all the usual norms.Costing 80% less than big primes offerings & taking months not years to develop. Let’s hope that German/UK leadership sees this through to a Deep strike requirement 1/2 pic.twitter.com/Uo8UQIfBop — Rt. Hon Ben Wallace (@BenWallace70) February 10, 2026

Europa nema vremena

Izvršni direktor i suosnivač Hypersonice, Philipp Kerth, smatra da je upravo vrijeme ključni problem.

„Tipični razvoj raketnih sustava traje deset ili dvadeset godina. Mi u Europi nemamo dvadeset godina“, rekao je Kerth, dodavši da se kontinent nalazi u potpuno novoj sigurnosnoj realnosti, prenosi Resilience Media.

Za razliku od velikih obrambenih divova koji raspolažu desecima milijardi eura i rade u državnim konzorcijima, Hypersonica je mala tvrtka s oko 50 zaposlenih, osnovana tek 2024. godine. No upravo u toj „malenosti“ Kerth vidi prednost – brže odluke, manje birokracije i iterativni pristup razvoju.

Tko stoji iza novca

Investicijsku rundu predvodi londonski fond Plural, poznat po ulaganju u deep tech i obrambene projekte, dok u krugu investitora sudjeluju i General Catalyst, SPRIND (njemačka državna agencija za disruptivne inovacije) te 201 Ventures. General Catalyst je već ranije sudjelovao u seed rundi vrijednoj 2,5 milijuna eura.

Iznos od 23 milijuna eura, u globalnom kontekstu, nije velik – pogotovo ako se usporedi s američkim startupima, gdje se u hipersonične projekte ulažu stotine milijuna dolara. Ipak, Hypersonica vjeruje da im kombinacija softverskog dizajna i bržeg razvoja omogućuje značajne uštede. Tvrtku su osnovali Kerth i Marc Ewenz, dvojica njemačkih znanstvenika koji su se upoznali tijekom doktorskog studija na Oxfordu. Njihov interes za hipersoniku krenuo je iz akademske fascinacije složenošću problema, ali se brzo pretvorio u pitanje europske sigurnosti.

Kako kažu investitori, Hypersonica se oslanja na koncept „softverom vođene hardverske proizvodnje“, što omogućava više simulacija i manje skupih testova u ranoj fazi. Koliko je točno njihova tehnologija jeftinija, tvrtka zasad ne želi otkrivati. Sljedeći korak je povećanje prototipa na punu veličinu rakete, s planiranim testiranjima već krajem prvog tromjesečja ove godine – što je, po svim standardima, izuzetno brz tempo za obrambenu industriju.

Hoće li Hypersonica uspjeti prijeći put od testnih letova do stvarne proizvodnje i operativne uporabe, ostaje otvoreno pitanje. No u trenutku kada Europa sve više govori o strateškoj autonomiji i vlastitoj obrani, jasno je da ovakvi projekti više nisu znanstvena fantastika. Kako je jedan od investitora rekao, „ako niste spremni ulagati u tehnologije koje još ne postoje – ne biste trebali biti u ovom poslu“. Hypersonica očito računa upravo na tu vrstu rizika.