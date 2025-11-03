Lidl lansira međunarodnu božićnu kampanju: „Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se.“

Božić mnogima predstavlja najljepše razdoblje u godini, vrijeme kada s posebnom pažnjom nastojimo razveseliti druge. No, što kada bismo taj osjećaj zajedništva i pažnje živjeli tijekom cijele godine? Upravo na to nas podsjeća Lidlov božićni koncept, koji poziva da male geste zahvalnosti i pažnje postanu dio naše svakodnevice. Kampanja odražava Lidlove temeljne vrijednosti - jednostavnost, kvalitetu i odgovornost prema budućnosti vrijednoj življenja za sve, izraženu kroz međunarodni slogan „Lidl. Isplati se.“.

„Svojim svakodnevnim radom nastojimo našim kupcima uljepšati i olakšati dan. Božićna kampanja pokazuje koliko je ovo razdoblje posebno, ali nas ujedno potiče da toplinu, zahvalnost i zajedništvo njegujemo tijekom cijele godine. Poruka „Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se.“ odraz je naših vrijednosti i trajne predanosti društvenoj odgovornosti i održivosti.“ – istaknula je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Foto: Lidl

Osviještena prehrana i tijekom blagdana

Jedan od glavnih naglasaka kampanje je promicanje osviještene prehrane, ključnog područja Lidlove međunarodne strategije održivosti. Lidlova ponuda temelji se na načelima Planetary Health Dieta, uz cilj postupnog povećanja udjela biljnih proizvoda do 2050. godine. Tijekom kampanje Lidl će, putem različitih komunikacijskih kanala, predstavljati blagdanski jelovnik koji naglašava biljne sastojke i jednostavnu pripremu ukusnih jela. Tako Lidl pokazuje da je moguće uživati u blagdanskim obrocima bez odricanja, uz istovremeno promicanje zdravijih i održivijih prehrambenih navika.

Foto: Lidl

Lidlova društvena odgovornost

U sklopu ove kampanje, Lidl Hrvatska će kroz donacije pružiti podršku Bankama hrane i Caritasovim socijalnim samoposlugama. Donacije će biti raspoređene na sve aktivne Banke hrane u Hrvatskoj te Caritasove socijalne samoposluge s kojima Lidl surađuje - u Zagrebu, Gospiću i Sisku. Ovime Lidl još jednom potvrđuje svoju predanost zajednici te nastavlja doprinositi stvaranju pozitivnih promjena i održive budućnosti – i izvan okvira svojeg svakodnevnog poslovanja.

Foto: Lidl

Ovogodišnja božićna kampanja „Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se.“ započinje 2. 11. 2025. godine i bit će prikazana u 31 zemlji. Središnji element kampanje emotivni je televizijski spot koji će se emitirati na nacionalnim televizijama, a pratit će ga snažna digitalna strategija na YouTubeu i društvenim mrežama. Kampanja će biti prisutna i na vanjskim te digitalnim oglasnim površinama diljem zemlje.