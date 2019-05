Letačke aktivnosti u znak sjećanja na hrvatskog pilota Rudolfa Perešina

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević u nedjelju je u Gornjoj Stubici otvorio 22. Susreti za Rudija, letačku manifestaciju kojom se u njegovu rodnom mjestu sjećaju hrvatskog pilota Rudolfa Perešina, koji je na početku velikosrpske agresije na Hrvatsku u Domovinskog rata u listopadu 1991. prebjegao vojnim zrakoplovom MIG-21 iz Jugoslavenske vojske.

Svojom odlukom i postupkom, kada je napustio redove JNA te MIG-om 21 sletio u Austriju, Perešin je zadao težak moralni i politički udarac JNA i tadašnjoj velikosrpskoj politici, istaknuo je ministar obrane Krstičević. Istodobno, građanima Hrvatske i hrvatskim braniteljima taj događaj dao je nadu, neizmjeran ponos i prkos te je utjecao na rast domoljubnog naboja u presudnim danima Domovinskog rata, dodao je.

"Perešinove riječi: 'Ja sam Hrvat i ne mogu, neću pucati na Hrvate' prenijete su putem medija u cijelom svijetu. Mogao je nakon toga živjeti u slavi, sa svojom obitelji, ali nije, pristupio je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ) i bio jedan od najzaslužnijih ljudi za osnivanje Lovačke borbene eskadrile i razvoj zrakoplovstva kao grane", podsjetio je ministar Krstičević. Podsjetio je da je Rudolf Perešin (1958.-1995.) tijekom Domovinskog rata sudjelovao u brojnim akcijama i operacijama Hrvatske vojske, izvršavajući brojne borbene zadaće.

"Tako je bilo i 2. svibnja 1995., drugog dana vojno-redarstvene operacije Bljeska, kada je poginuo na zadaći. Rudolf Perešin danas, kao i za života, predstavlja uzor današnjim naraštajima vojnih pilota. Njegova junačka djela ostat će zlatnim slovima upisana u povijest Hrvatske", naglasio je Krstičević.

Za povratak Perešinova MIG-a u Hrvatsku rekao je da, iako sam zrakoplov nema veliku materijalnu vrijednost, on je jedan od simbola borbe Hrvata za samostalnost i uspostavu Republike Hrvatske i ima veliku vrijednost za sve nas.

"Taj avion je živa povijest i simbol početaka Hrvatske vojske, odnosno HRZ-a, i jedan od temelja naše vojne tradicije. On je uspomena na hrabrost i prkos hrvatskih branitelja kojima je predstavljao nadu u teškom vremenu, ali i putokaz današnjim vojnim pilotima kako se živi i bori za našu domovinu", zaključio je ministar.

Povratak Rudijevog aviona iz Austrije u Hrvatsku ministar Krstičević je ocijenio kao još jedan dokaz da ova Vlada čuva heroje i vrijednosti Domovinskog rata. Izrazio je i sigurnost da će Vlada premijera Andreja Plenkovića učiniti sve kako bi Hrvatskoj osigurala borbene zrakoplove novije generacije.

Prije svečanosti otvorenja brojna izaslanstava položila su vijence i zapalili svijeće, a prvi su to učinili članovi obitelji. Supruga Ljerka Perešin kazala je da su ove godine "Susreti za Rudija" zaokružen dolaskom MIG-a. "Za to je trebalo jako puno ljubavi, ne samo diplomacije. Morate unijeti sebe, svoje vrijeme, ljubav, a to je ministar najbolje učinio", rekla je supruga Rudolfa Perešina.

Nakon samog otvorenja susreta između Krapinsko-zagorske županije i Općine Gornja Stubica s jedne strane te Društva „Rudolf Perešin”, s druge, potpisani su sporazumi o sufinanciranju izgradnje "Spomen kuće Rudolfa Perešina". Ljerka Perešin naglasila je da je to projekt za mlade generacije, za okretanje budućnosti a ne prošlosti. "To je za naše mlade generacije, za našu budućnost, naše mlade na kojima ostaje svijest. Mi se ne smijemo zakopati u prošlost, moramo živjeti i gledati u budućnost, a prošlost ostavimo tamo gdje je, poručila je.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, koji je potpisom potvrdio da će županija i ove godine osigurati 150 tisuća kuna, kao i prethodne dvije, za izgradnju "Spomen kuće", izrazio je očekivanje da se u realizaciju projekta uključe i ministarstva.

"Razgovarao sam s ministrima (Tomom) Medvedom, Krstičevićem i ministricom (Blaženkom) Divjak i smatram da bi se već sad sa tri ministarstva trebala uključiti u financiranje Spomen hiže jer je to Rudi zaslužio. Smatramo da ćemo na taj način i ubrzati samu izgradnju", kazao je Kolar.

Nada se da bi izgradnja mogla biti gotovo do iduće godine kada se navršava 25 godina od akcije "Bljesak" i pogibije Perešina.

"Ako bi se dogovorili da svi zajedno još dodatno financiramo i da se uključe ministarstva već ove godine, sa sljedećom godinom možda bi to moglo biti moguće, ali nije ključno. Ključno je da svi shvatimo vrijednost tog projekta koji ostavljamo kao zalog novim generacijama", rekao je.

"22. Susreti za Rudija” završili su poslijepodne letački programom na prostoru Sportskog centra u Gornjoj Stubici, u kojem će sudjelovati desetak zrakoplova. Najavljeni su vojni i civilni zrakoplovi i helikopteri uz sudjelovanje hrvatskog, slovenskog i mađarskog ratnog zrakoplovstva.