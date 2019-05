Perešinov MiG-21 postavljen ispred MORH-a: 'Ovo je dan koji je sanjao naš Rudolf'

U nazočnosti obitelji Perešin, najviših državnih dužnosnika, predstavnika Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja te brojnih okupljenih građana ispred Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu svečano je obilježen povratak aviona MiG-21 legendarnog hrvatskog pilota, junaka Domovinskog rata Rudolfa Perešina povodom 24. obljetnice njegove pogibije.

Naime, nakon 28 godina zahvaljujući angažiranosti Vlade Republike Hrvatske i izvrsnim odnosima Republike Hrvatske i Republike Austrije, Perešinov MiG-21 oznake „26 112“ kojim je hrvatski pilot u listopadu 1991. godine iz Bihaća preletio u Klagenfurt, konačno je vraćen u Hrvatsku gdje će trajno podsjećati na prelet koji je postao jedan od najpoznatijih pothvata iz Domovinskog rata.

Svečanom obilježavanju povratka Perešinovog aviona u Hrvatsku, uz članove obitelji Perešin nazočio je izaslanik predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Zrinko Petener, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora umirovljeni general Miljenko Filipović, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov sa suradnicima, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar zdravstva Milan Kujundžić, umirovljeni general Ante Gotovina, bivši ministri obrane i načelnici Glavnog stožera Hrvatske vojske, pripadnici Hrvatske vojske, hrvatski branitelji, predstavnici lokalnih vlasti i drugi.

Foto: MORH/J.Kopi

Izaslanik predsjednice Republike Hrvatske, Zrinko Petener zahvalio je obitelji Rudolfa Perešina na žrtvi koju su podnijeli i dodao kako su njegovi pothvati dokaz kako je iza njega, njegova obitelj stajala u potpunosti.

„Kada se prisjećamo junaka Domovinskog rata, često možda i zaboravljamo da iza svakog junačkog čina ne stoji samo pojedinac i njegova odluka, nego je tu i potpora obitelji koje su svoje najmilije ispraćali na ratišta“, kazao je Petener.

General Miljenko Filipović u ime predsjednika Hrvatskog sabora zahvalio se svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote ostavili na oltaru domovine istaknuvši veliku hrabrost i odlučnost hrvatskog pilota Rudolfa Perešina.

„Naš hrabri vitez učinio je veliki korak za našu domovinu iako je time ugrozio sebe i svoju obitelj. Ostavio je povijesni trag u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu kada je 25. listopada 1991. godine ušao u austrijski zračni prostor te tako zadao težak politički i moralni udarac agresorskoj vojsci, a hrvatskome narodu povećao vjeru, nadu i moral u najtežim danima borbe za slobodu“, prisjetio se Filipović.

Predsjednik Vlade, Andrej Plenković u ovoj je prigodi istaknuo kako je današnji dan plod tihog, ali odlučnog plana Vlade da u Hrvatsku vrati legendarni MiG-21, jedan od ključnih simbola Domovinskog rata.

„I vojna i obrambena diplomacija zadnje dvije i pol godine radila je vrlo tiho i sustavno na svim razinama da se Perešinov MiG-21 vrati u Hrvatsku. Poruka koju je Perešin 1991. godine poslao ne samo hrvatskom narodu, već i cijelom svijetu – poruka je slobode, hrabrosti, snage, odvažnost i domoljublja. Ta poruka je danas ponovo s nama ovdje i na nama je danas da njegujući sjećanje na žrtve u Domovinskom ratu snažimo Hrvatsku vojsku i policiju te da pružimo dostojanstvo hrvatskim braniteljima. Mladim generacijama na taj način, šaljemo poruke o vrijednostima Domovinskog rata. Povratak MiG-21 veliko je priznanje i svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima“, rekao je Plenković te zahvalio na zalaganju za realizaciju povrataka Perešinovog MiG-a 21 ministru obrane Damiru Krstičeviću te ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović Burić.

Krstičević: Avion heroja Rudolfa Perešina došao kući, u svoju Hrvatsku

Na posljednji let Rudolfa Perešina u pobjedničkoj operaciji Hrvatske vojske Bljesak, podsjetio je ministar obrane Damir Krstičević kazavši kako je upravo njegov avion uspomena na hrabrost i prkos hrvatskih branitelja kojima je predstavljao nadu u teškom vremenu.

„Ovaj avion je živući komad povijesti i simbol početaka Hrvatske vojske, odnosno Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. Njegov MiG jedan je od simbola borbe hrvatskog naroda za samostalnost a njegov povratak u Hrvatsku ima za našu državu nemjerljivu vrijednost“, rekao je ministar Krstičević.

„Ali više od svega, on je uspomena na čovjeka koji se usudio reći da je Hrvat i da ne može i neće pucati na svoj narod, na istinskog heroja koji nam je svima dao snagu. On je naše naslijeđe, on je dio tradicije pobjednika i sada je s nama, gdje i pripada. Pružit ćemo mu dostojan dom“, rekao je ministar obrane i kazao kako vjeruje da će se do 2025. godine, izgraditi vojni muzej po uzoru na druge zapadne zemlje i kako će u tom muzeju, Perešinov MiG biti izložen na središnjem mjestu.

General Šundov istaknuo je kako je Perešin svojim činom ohrabrio sve branitelje i domoljube da ustraju u pravednoj borbi za neovisnost i slobodu, a cijeloj međunarodnoj zajednici ukazao na položaj Hrvata u JNA i na njenu ulogu u agresiji na Republiku Hrvatsku.

„Ovo je dan koji je sanjao naš Rudolf Perišin. Čovjek koji je trajno obilježio našu povijest, postao primjer domoljublja, hrabrosti i požrtvovnosti“, poručio je general Šundov i priznao kako nikada neće zaboraviti oduševljenje tijekom Domovinskog rata, kada su nebom po prvi put preletjeli zrakoplovi s hrvatskim oznakama.

Ministrica Pejčinović Burić kazala je kako niti u jednom trenu nije bilo dvojbe da se Perešinov avion vrati u Hrvatsku.

„Cijeli ovaj proces trajao je dosta dugo, ali nije bilo dvojbe da taj avion pripada Hrvatskoj i da se tu treba vratiti. Puno je emocija danas i zahvaljujem svima koji su bili u timu i u posljednje dvije i pol godine sudjelovali u ovom procesu“, rekla je ministrica.

Kćerka Rudolfa Perešina: „I danas je Rudi s neba pomogao“

Govoreći o legendarnom hrvatskom pilotu kao ocu i suprugu, kćerka Daliborka Perešin-Kekelić prisjetila se riječi koje joj je njezin otac često upućivao.

Foto: MORH/J.Kopi

„Moj tata uvijek mi je govorio da budem ponosna i dostojanstvena, ali ja sam danas tako uzbuđena. Srce mi hoće iskočiti i titra kako već odavno nije. Bilo je potrebno puno ustrajnosti, želje, istinske volje, ljubavi i tihe diplomacije da se ovo sve danas ostvari. I zato posebno hvala Vladi Republici, hvala svima koji su sudjelovali u povratku ove nebeske ptice koja predstavlja simbol otpora našu Hrvatsku,“, kazala je.

Na kraju, kći junaka Domovinskog rata poručila je: „Iako su moju obitelj zadesile dvije i pol godine neizvjesnosti, nadanja i velike tuge, nikada svoju državu, ali nikada naglašavam, neću mijenjati niti za jednu drugu jer je volim i u nju vjerujem“.

Perešinov MiG otkrili njegovi suborci

Piloti 1. lovačke eskadrile i piloti Eskadrile borbenih aviona, svjedoci toga vremena, zajedno s mladim kadetima-pilotima Hrvatske vojske otkrili su povijesni avion MIG-21: umirovljeni brigadiri Ivan Selak i Darko Cigrovski, umirovljeni pukovnici Ivica Ivandić i Danijel Borović, brigadir Željko Ninić, polaznik Ratne škole Ban Josip Jelačić, pukovnik Christian Jagodić, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona 91. zrakoplovne baze, kadet-pilot Josip Jelača iz 23. naraštaja vojnih pilota i kadet-pilot Lovre Krnić iz 24. naraštaja vojnih pilota.

Glumac Pere Eranović, sin poginulog hrvatskog branitelja izveo je dramski izričaj o junaku Domovinskog rata i podsjetio na Perešinovu izjavu hrvatskim medijima nakon legendarnog preleta u Austriju: "Učinio sam samo ono što mislim da je dužnost svakog građanina Hrvatske. Svatko tko Hrvatsku smatra svojom domovinom, treba pridonijeti borbi za slobodu. Pravi su heroji u Vukovaru i na drugim borbenim linijama, no za mnoge od njih nikad se neće ni čuti”.

U toj prigodi Ljerka Perešin, supruga stožernog brigadira Rudolfa Perešina otkrila je info pano postavljen uz avion njezinog supruga, a u predvorju Ministarstva obrane izloženo je originalno pilotsko odijelo legendarnog hrvatskog pilota, stožernog brigadira Rudolfa Perešina. Odijelo je posuđeno iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja.

Svečanost „Povratak pobjednika“ svojim nastupom uveličala je Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“.

Također, povodom obilježavanja 24. obljetnice Perešinove smrti održavaju se XXII. Rudijevi susreti u Gornjoj Stubici gdje će, između ostalih, sudjelovati i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a Rudijevim susretima nazočit će i ministar obrane Damir Krstičević.