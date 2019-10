Lažno se prijavila u Hrvatskoj, liječila se i dobivala razna primanja

Policija u Metkoviću podnijela je kaznenu prijavu protiv 39-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje da je počinivši kazneno djelo prijevare oštetila državu za gotovo 200.000 kuna.

Sumnja se da je lažno prijavila prebivalište u Metkoviću iako je zapravo živjela u Bosni i Hercegovini, a sve to "radi stjecanja protupravne imovinske koristi" te je na taj način dovela u zabludu djelatnike mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Tereti je se da je u razdoblju od 2010. godine do danas za sebe i svoju djecu pričinila troškove zdravstvenog osiguranja veće od 25 tisuća kuna. Također joj je na ime roditeljskih naknada od 2013. do 2015. godine isplaćeno gotovo 60 tisuća kuna te joj je, na temelju zahtjeva za dječji doplatak, od kolovoza 2012. do kraja veljače 2019. g. isplaćeno više od 100 tisuća kuna.



Na opisani način ukupna pričinjena materijalna šteta mirovinskom i zdravstvenom osiguranju je gotovo 190 tisuća kuna, priopćili su iz PU dubrovačko-neretvanske.