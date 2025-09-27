Lavrov upozorio NATO i EU: Svaka agresija će naići na odlučan odgovor

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u subotu NATO i EU da će "svaka agresija na njegovu zemlju naići na odlučan odgovor". Dok ruski rat u Ukrajini bjesni, zadnjih tjedana narasle su tenzije na istočnom krilu NATO-a jer je Estonija optužila Moskvu da je poslala tri ratna zrakoplova u njezin zračni prostor, a zrakoplovi NATO-a oborili su ruske dronove u poljskom zračnom prostoru.

"Rusiju se optužuje da gotovo planira napasti Sjevernoatlantski savez i zemlje Europske unije. Predsjednik Putin opetovano je razotkrio te provokacije", rekao je Lavrov na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ovaj tjedan da podržava ideju obaranja ruskih zrakoplova koji povrijede NATO-ov zračni prostor. Ocijenio je također da je ruska vojska tigar od papira. SAD je Vijeću sigurnosti UN-a rekao da će "braniti svaki pedalj NATO-ova teritorija."

Lavrov je rekao da je Moskva jako zabrinuta zbog izjava nekih političara u prijestolnicama EU-u i NATO-u da je treći svjetski rat "vjerojatan scenarij". "Te osobe potkopavaju sve napore za pronalaskom pravedne ravnoteže interesa među svim članicama međunarodne zajednice pokušavajući nametnuti svoje jednostrane pristupe svima ostalima", rekao je. Lavrov se u srijedu na margini zasjedanja Opće skupštine UN-a sastao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.