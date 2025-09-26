Glavni tajnik NATO-a ismijao Kremlj: 'Znate, ako ste medvjed, ne morate objavljivati da ste medvjed...'

Kremlj je u srijedu odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Rusija "tigar od papira”, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje cijeni pokušaje republikanca da završi rat u Ukrajini iako zasad nisu donijeli rezultate. Trump je u utorak, u iznenadnoj promjeni svog narativa, objavio kako vjeruje da Ukrajina može vratiti sav okupirani teritorij pa je pozvao Kijev da djeluje odmah jer je Moskva suočena s "velikim” ekonomskim problemima.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne tigar, a da ne postoji nešto kao "medvjed od papira”. Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, u intervju za Fox News ismijao je komentare koji su stigli iz Rusije.

"Cijeli jučerašnji dan Kremlj je govorio: 'Ne, mi nismo tigar od papira. Mi smo medvjed.' Pa, znate, ako ste medvjed, ne morate objavljivati da ste medvjed jer će svi to primijetiti. Ovo pokazuje veliku slabost na ruskoj strani. I očito je da je predsjednik (Trump) ovdje pogodio osjetljivu točku", kazao je Rutte.

🚨JUST IN: NATO Secretary General, Mark Rutte, just ROASTED Russia, praised President Trump's handling of the conflict.



"The president has been consistent—we had the Kremlin saying, we are not a paper tiger, we are a bear. If you are a bear, you don't have to announce yourself… pic.twitter.com/TrcaIpRzOL — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) September 25, 2025

Uvjeravajući da je Rusija "stabilna", glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za RBC radio je rekao da "Rusija održava svoju ekonomsku stabilnost", dodajući, međutim, da se "Rusija suočava s napetostima i problemima u raznim sektorima gospodarstva". Peskov je također rekao da ruska vojska napreduje u Ukrajini te da je dinamika na prvim linijama borbe jasna. Glasnogovornik Kremlja da Moskva nema drugog izbora nego nastaviti ofenzivu u Ukrajini.

"Nastavljamo našu specijalnu vojnu operaciju kako bismo osigurali svoje interese i postigli ciljeve koje je predsjednik naše zemlje postavio od samog početka. I to činimo za sadašnjost i budućnost naše zemlje, za mnoge buduće generacije. Stoga nemamo alternativu”, rekao je Peskov, a prenosi agencija France Presse. Peskov je kazao i kako je zatopljenje odnosa Washingtona i Moskve, koje je potaknuo Trump, zasad donijelo "gotovo nula rezultata”.