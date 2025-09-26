Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'OVO POKAZUJE VELIKU SLABOST'

Glavni tajnik NATO-a ismijao Kremlj: 'Znate, ako ste medvjed, ne morate objavljivati da ste medvjed...'

German Chancellor Merz and NATO Secretary General Rutte meet in Berlin
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
1/5
Autori: Dora Taslak, Ivan Šaravanja/Hina
26.09.2025.
u 10:23

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne tigar

Kremlj je u srijedu odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Rusija "tigar od papira”, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje cijeni pokušaje republikanca da završi rat u Ukrajini iako zasad nisu donijeli rezultate. Trump je u utorak, u iznenadnoj promjeni svog narativa, objavio kako vjeruje da Ukrajina može vratiti sav okupirani teritorij pa je pozvao Kijev da djeluje odmah jer je Moskva suočena s "velikim” ekonomskim problemima. 

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne tigar, a da ne postoji nešto kao "medvjed od papira”. Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, u intervju za Fox News ismijao je komentare koji su stigli iz Rusije. 

"Cijeli jučerašnji dan Kremlj je govorio: 'Ne, mi nismo tigar od papira. Mi smo medvjed.' Pa, znate, ako ste medvjed, ne morate objavljivati da ste medvjed jer će svi to primijetiti. Ovo pokazuje veliku slabost na ruskoj strani. I očito je da je predsjednik (Trump) ovdje pogodio osjetljivu točku", kazao je Rutte. 

Uvjeravajući da je Rusija "stabilna", glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za RBC radio je rekao da "Rusija održava svoju ekonomsku stabilnost", dodajući, međutim, da se "Rusija suočava s napetostima i problemima u raznim sektorima gospodarstva". Peskov je također rekao da ruska vojska napreduje u Ukrajini te da je dinamika na prvim linijama borbe jasna. Glasnogovornik Kremlja da Moskva nema drugog izbora nego nastaviti ofenzivu u Ukrajini

"Nastavljamo našu specijalnu vojnu operaciju kako bismo osigurali svoje interese i postigli ciljeve koje je predsjednik naše zemlje postavio od samog početka. I to činimo za sadašnjost i budućnost naše zemlje, za mnoge buduće generacije. Stoga nemamo alternativu”, rekao je Peskov, a prenosi agencija France Presse. Peskov je kazao i kako je zatopljenje odnosa Washingtona i Moskve, koje je potaknuo Trump, zasad donijelo "gotovo nula rezultata”.
FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
German Chancellor Merz and NATO Secretary General Rutte meet in Berlin
1/130
Ključne riječi
Donald Trump rat u Ukrajini Rusija Kremlj Mark Rutte

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
10:52 26.09.2025.

Lepa sela lepo gore.. sjetimo se 1999 godine.

DO
doktorica
10:33 26.09.2025.

nisu mu baš pametne ovakove izjave.

AN
Antiteza
10:39 26.09.2025.

Čovjek koji dedu Donalda javno naziva “tatica” ima još nešto za napomenuti o međunarodnoj diplomaciji?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još