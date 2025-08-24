Naši Portali
RUSKI MINISTAR O UKRAJINI

Lavrov iznio uvjete za prekid rata: Otkrio i što je za Rusiju neprihvatljivo

VL
Autor
Tomislav Kardum/Hina
24.08.2025.
u 17:43

"Jamci bi garantirali sigurnost Ukrajine, koja mora biti neutralna, nevezana uz bilo koji vojni blok i nenuklearna”, rekao je Lavrov

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi skupina država, uključujući stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, trebala biti jamac sigurnosti Ukrajine. Reuters je prošlog tjedna izvijestio, pozivajući se na tri izvora upoznata s razmišljanjima u vrhu Kremlja, kako predsjednik Vladimir Putin traži da se Ukrajina odrekne cijele regije Donbas, odustane od ambicija priključenja NATO-u, zadrži neutralnost i isključi prisutnost zapadnih vojnika na svom teritoriju.

Lavrov je za NBC-evu emisiju Meet the Press rekao da su Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali o pitanju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu te da je Putin podsjetio na neuspjele pregovore u Istanbulu 2022. Na tim je pregovorima, prema nacrtu sporazuma u koji je Reuters imao uvid, bilo riječi o trajnoj neutralnosti Ukrajine u zamjenu za sigurnosna jamstva pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Država, kao i drugih država.

Lavrov je za NBC izjavio da bi sigurnosna jamstva Ukrajini trebala dati skupina u kojoj bi uz članice Vijeća sigurnosti mogle biti i Njemačka, Turska te druge zemlje. "Jamci bi garantirali sigurnost Ukrajine, koja mora biti neutralna, nevezana uz bilo koji vojni blok i nenuklearna”, rekao je Lavrov, prema transkriptu intervjua koji je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Lavrov je također poručio da je članstvo Ukrajine u NATO-u za Rusiju neprihvatljivo, da Moskva traži zaštitu rusofonog stanovništva u Ukrajini te da će se s Ukrajinom pregovarati o teritorijalnim pitanjima.
KA
Kapitol
18:38 24.08.2025.

Samo je jedna istina = ukraina je postala samostalna drzava i rusi nisu imali nista protiv. Dogovor je bio - ukraina ne moze u NATO i EU. Zasto su ukrainci prekrsili dogovor? Silom zele u EU i NATO.Tako su cijeluu europu uvukli u rat bez zavrsetka, ekonomski unistili europske drzave, uveli sankcije rusiji koje su najvise pogodile europske drzave.I to jos nije dosta - zeleni glumcic zeli svaki mjesec milijarde dolara + najbolje naoruzanje + vojsku europskih drzava da se bore za ukrainu.Ocito europski politicari jos uvijek nisu mucnuli glavom.

CH
chemica
18:19 24.08.2025.

U trenutku dok se na granici gomilala ruska vojska "zbog vojne vježbe", Ukrajina je uživala u blagodatima istih takvih garancija za sigurnost, pa čak i ruskih, još iz 1994. Hehehe

GN
GNKDZ1986
18:07 24.08.2025.

Baš će se ruSSiju pitati nešto u vezi Ukrajine.

