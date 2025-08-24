Naši Portali
NOVA VOJNA TAKTIKA

Energetska enigma: Tko stoji iza rekordnog poskupljenja benzina u Rusiji?

Zbog ukrajinskih napada "na daljinu" poskupila nafta u Rusiji
24.08.2025.
u 07:13

Ukrajina strategiju “rata na daljinu” gradi dronovima, projektilima i sabotažama, a šteta se mjeri u desecima milijardi dolara. Najnovije oružje, domaća krstareća raketa Flamingo, dodatno bi mogla povećati razorne učinke na rusku naftnu industriju.

Sve učestaliji ukrajinski napadi na ruske rafinerije doveli su do rekordnog rasta cijena goriva u Rusiji, unatoč zabrani izvoza kojom Kremlj pokušava zaustaviti krizu, piše CNN. Kijev dronovima gađa rafinerije, crpne stanice i vlakove s gorivom, čime slabi ruski vojni stroj, ali i pogađa svakodnevni život građana. Napadi su ovog ljeta učestali baš u vrijeme najveće potražnje – zbog turističke sezone i poljoprivrede. Prema analizi CNN-a, u kolovozu je pogođeno najmanje deset ključnih energetskih objekata, a riječ je o postrojenjima koja proizvode više od 10 posto ukupnih ruskih kapaciteta. Među metama je i golema rafinerija Lukoil u Volgogradu, napadnuta dvaput u samo pet dana.

Nestašice goriva zabilježene su u više regija te na Krimu, gdje lokalni guverner probleme pravda “logistikom”, dok proukrajinski aktivisti poručuju da je riječ o “rezultatima dobrog rada dronova”. Ruski potrošači sve više osjećaju udar: veleprodajne cijene benzina u Sankt Peterburgu skočile su gotovo 10 posto u kolovozu, a od početka godine više od 50 posto. Najpopularniji AI-92 od početka 2025. poskupio je 38 posto, a AI-95 čak 49 posto. Analitičari upozoravaju da će problemi potrajati barem još mjesec dana, bez obzira na zabranu izvoza benzina. Dok je vojni sektor zasad zaštićen zahvaljujući dizelu, tržište goriva za civile ostaje pod pritiskom.

Ukrajina strategiju “rata na daljinu” gradi dronovima, projektilima i sabotažama, a šteta se mjeri u desecima milijardi dolara. Najnovije oružje, domaća krstareća raketa Flamingo, dodatno bi mogla povećati razorne učinke na rusku naftnu industriju. Stručnjaci predviđaju da će poremećaji u opskrbi pogoršati inflaciju i prisiliti Kremlj na daljnje intervencije.
Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
GNKDZ1986
07:20 24.08.2025.

Samo jako hrabri Ukrajinci....sve do pobjede nad ruSSkim agresorom.

