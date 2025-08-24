Pentagon povukao nevidljivi potez: Ukrajini uskraćen ključni adut u obrani od invazije

Pentagon potiho Ukrajini blokira korištenje američkih taktičkih raketnih sustava (ATACMS) za udare u dubinu ruskog teritorija, ograničavajući sposobnost Kijeva da se uz pomoć tog oružja obrani od invazije Moskve, piše u subotu Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na američke dužnosnike. Ministar obrane Pete Hegseth ima zadnju riječ kada je u pitanje upotreba sustava ATACMS, navodi WSJ.

Ured ukrajinskog predsjednika i ministarstvo obrane nisu komentirali pisanje WSJ-a, kao ni Bijela kuća i Pentagon, ističe Reuters. Vijest vezana uz američke projektile dugog dometa je uslijedila u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump postaje sve više frustiran zbog trogodišnjeg rata i nemogućnosti da osigura mirovni dogovor između Rusije i Ukrajine. Nakon što njegov samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te potom susret s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem nisu polučili vidljiv napredak, Trump je u petak rekao da razmatra uvođenje ekonomskih sankcija Rusiji ili odustajanje od mirovnog procesa.

"Donijet ću odluku što ćemo učiniti i to će biti jako važna odluka, hoćemo li ili ne uvesti sveobuhvatne sankcije ili enormne carine, ili jedno i drugo, a možda ne učinimo ništa i kažemo: to je vaša borba", rekao je Trump. Trump je gajio nadu da će dogovoriti bilateralni susret Putina i Zelenskija, ali to se također pokazalo kao jako teško. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak za NBC da nema dogovorene agende kao preduvjeta da bi se sjelo za stol sa Zelenskijem. "Putin je spreman sastati se sa Zelenskijem kada se dogovori agenda za samit. A ona još uvijek nije spremna", rekao je Lavrov i dodao da se za sada takav susret ne planira. Putin je u više navrata upozorio da ukrajinska vojska ne može koristiti visokoprecizno oružje dugog dometa bez direktnog sudjelovanja časnika NATO-a. Time bi se, kako je naglasio, Zapad direktno uključio u rat protiv Rusije.