Reuters ekskluzivno objavio: Ovo su uvjeti Vladimira Putina

Ruski predsjednik Vladimir Putin traži da mu Ukrajina preda Donbas, odrekne se ambicija da uđe u NATO, bude neutralna i da ne pušta zapadne vojnike u zemlju, prenosi u četvrtak Reuters pozivajući se na tri upućena izvora.
Putin se u petak na Aljasci sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na prvom rusko-američkom samitu u više od četiri godine i s njime gotovo svo vrijeme - a sastanak održan iza zatvorenih vrata trajao je tri sata - razgovarao o tome kako bi mogao izgledati kompromis o Ukrajini, po izvorima koji su željeli ostati neimenovani.
U zajedničkoj izjavi za novinare nakon sastanka, Putin je rekao da se nada da će sastanak otvoriti put prema miru u Ukrajini, ali ni on niti Trump nisu otkrili pojedinosti o tome što su razgovarali.
U najdetaljnijem izvješću do sada o Putinovoj ponudi na samitu na osnovi ruskih izvora, Reuters je uspio utvrditi obrise onoga što bi Kremlj želio u mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u kojem su poginule i ozlijeđene stotine tisuća ljudi. U biti, ruski izvori rekli su da je Putin pristao na kompromis u pogledu teritorijalnih zahtjeva koje je iznio u lipnju 2024., po kojima bi Kijev morao prepustiti sav teritorij četiriju regija na koje Moskva polaže pravo: Donecka i Luhanska na istoku Ukrajine, koji zajedno čine Donbas, plus Hersona i Zaporižja na jugu.FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
U svojem novom prijedlogu, Putin je ostao pri svojem zahtjevu da se Ukrajina u potpunosti povuče iz dijelova Donbasa koje još kontrolira, po trima izvorima. Moskva bi zauzvrat zamrznula sadašnje linije bojišnice u Zaporižju i Hersonu, dodali su. Rusija kontrolira oko 88 posto Donbasa i 73 posto Zaporižja i Hersona, po američkim procjenama i podacima do kojih se može doći. Moskva je spremna također predati male dijelove Harkivske, Sumske i Dnjipropetrovkse oblasti koje kontrolira kao dio mogućeg sporazuma, rekli su izvori.
Putin isto tako ne odustaje od svojih zahtjeva da se Ukrajina odrekne ambicija da postane članicom NATO-a i traži pravno obvezujuće obećanje od NATO-a da se više neće širiti na istok, te ograničenja za ukrajinsku vojsku i pristanak da u Ukrajini neće biti raspoređene zapadne mirovne snage, rekli su izvori. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nije komentiralo ove prijedloge.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij opetovano odbija ideju povlačenja s međunarodno priznatog ukrajinskog teritorija u sklopu bilo kakvog dogovora i ističe da je industrijski Donbas bedem koji sprječava rusko napredovanje dublje u Ukrajinu. "Ako govorimo o tome da se jednostavno povučemo s istoka, to ne možemo učiniti", rekao je novinarima, kako je u četvrtak objavio Kijev. "To je pitanje opstanka naše zemlje i uključuje najsnažnije obrambene linije."
Pristupanje NATO-u strateški je cilj upisan u ukrajinskom ustavu i Kijev to smatra najpouzdanijim sigurnosnim jamstvom. Zelenskij je rekao da nije na Rusiji da odlučuje o tom pitanju.
Tako je i došlo do prvih problema s Rusima prije 15 godina. Ta ideja da Ukrajinci MORAJU u NATO kao nacionalni plan. Upravo je to ono što Rusi ne žele za Bjelorusiju, Ukrajinu i Gruziju. I pokazalo se spremni su u rat da se ne dogodi. Što se tiče teritorija znalo se da Rusi neće otići kući bez da imaju nešto pokazati nakon par godina rata. Jedina alternativa takvom negativnom kraju rata je da Ukrajina porazi Ruse na bojnom polju. Ako ne mogu, onda se mogu pozdraviti s minimalno 3-4 regije, a kasnije (za godinu ili dvije) možda i s mnogo negativnijim ishodom.