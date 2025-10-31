Naši Portali
LATVIJA PROTIV KONVENCIJE

Latvijski parlament glasao za izlazak iz Istanbulske konvencije:'Ovo ni na koji način neće utjecati na obiteljsko nasilje'

31.10.2025.
Konvencija je prvi put potpisana u Istanbulu 2011. godine, a stupila je na snagu tri godine kasnije, a većina zemalja Europske unije ju je potpisala i ratificirala.

Latvijski parlament u četvrtak je glasao za izlazak iz međunarodnog ugovora usmjerenog na borbu protiv nasilja nad ženama, nakon što je konzervativni partner u vladajućoj koaliciji podržao taj potez prkoseći i premijerki i predsjedniku.

Istanbulska konvencija, koju je uspostavilo Vijeće Europe i potpisali deseci država članica, definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i bavi se različitim oblicima nasilja temeljenog na spolu. No, latvijski protivnici ugovora tvrde da on uvodi definiciju roda koja nadilazi biološki spol, uokvirujući ga kao društveni konstrukt. Kažu da su postojeći nacionalni zakoni dovoljni za rješavanje nasilja temeljenog na spolu.

Jedna od tri koalicijske stranke, Zeleni i sindikat poljoprivrednika, odstupila je od premijerke Evike Siline i pridružila se oporbi kako bi progurala izlazak s 56 glasova u parlamentu od 100 mjesta. "Ovo ni na koji način neće utjecati na obiteljsko nasilje. Zaštita od obiteljskog nasilja bila je u latvijskom zakonodavstvu čak i prije Istanbulske konvencije", rekao je za Reuters Gunars Gutris, zastupnik iz Zelenih i sindikata poljoprivrednika.

Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u srijedu u središtu Rige protiv povlačenja, izvijestila je javna televizija LSM. Silina se obratila okupljenima, izražavajući svoju podršku ostanku u ugovoru. "Ovo će biti razoran udarac ugledu Latvije u Europskoj uniji, kao i na međunarodnoj razini", rekao je za Reuters Andris Suvajevs, predsjednik parlamentarne skupine Progresivaca, liberalne vladine koalicijske stranke.

Konvencija je prvi put potpisana u Istanbulu 2011. godine, a stupila je na snagu tri godine kasnije, a većina zemalja Europske unije ju je potpisala i ratificirala. Latvija, koja je ratificirala ugovor 2023. godine, na putu je da bude druga zemlja koja će se povući. Turska je dobila oštre kritike Europske komisije kada je istupila 2021. godine.

Godine 2020. tadašnja desničarska poljska vlada započela je proces povlačenja iz ugovora, ali ju je od tada zamijenio centristički kabinet premijera Donalda Tuska, koji je prošle godine otkazao planove. Češki parlament prošle godine tijesno nije ratificirao konvenciju koju je potpisao 2021. godine.

SL
Slaven
01:02 31.10.2025.

Bravo. Volio bih da smo mi slijedeći, ali beskičmenjaci to neće učiniti. To je to, to je upravo ono na što se od početka upozoravalo, da to nema veze sa sprječavanjem nasilja, već je temelj za uvođenje rodne ideologije. I to je sad više nego očigledno. Nasilje nad ženama nije smanjeno, ali zato se rodna ideologija uvukla u zakonodavstvo.

PO
potrebi
00:57 31.10.2025.

Bravo za Latvijce. Prosvjedovali plaćenici u sigurno debelo napuhanom broju što ostaju bez love za svoje gadarije. Tuskova vlada je centristička isto kao i ova hartija.

