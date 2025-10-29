Naši Portali
IZBORNI PREOKRET

Poraz za krajnju desnicu u Nizozemskoj: D66 nadomak pobjedi, Rob Jetten mogao bi postati novi premijer

Dutch parliamentary elections in the Netherlands
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/6
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
29.10.2025.
u 22:52

Dvije izlazne ankete predviđaju da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranke slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Centristička stranka D66 na putu je da pobijedi na nizozemskim parlamentarnim izborima u srijedu i porazi krajnju desnicu, otvarajući put svom energičnom čelniku Robu Jettenu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske, pokazale su izlazne ankete. Dvije izlazne ankete predviđaju da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranke slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Anketa imaju marginu pogreške do tri mjesta. Na proslavi izborne noći stranke D66 čuli su se uzvici i skandiranja: "Da, možemo", dok je gomila mahala nizozpaemskim zastavama. Wilders je u objavi na društvenim mrežama rekao: "Nadali smo se drugačijem rezultatu. Odlučniji smo nego ikad." Popularnost 38-godišnjeg Jettena porasla je proteklog mjeseca, dok je vodio kampanju s pozitivnom porukom obećavajući kraj političke ere kojom je dominirao Wilders.

Kratkotrajno vrijeme Wildersove nacionalističke, antiimigracijske stranke PVV na vlasti čini se vjerojatno završenim. Glavne stranke od ljevice do desnice isključile su mogućnost pridruživanja koaliciji s njima. S obzirom na to da je za formiranje vladajuće koalicije u nizozemskom parlamentu potrebno 76 mjesta, bit će potrebne najmanje četiri stranke. Jedan scenarij je koalicija koja uključuje D66, konzervativne Kršćanske demokrate (CDA), desnocentristički VVD i Zelene-Laburističku stranku.

Međutim, izgradnja stabilnih koalicija je teška i očekuje se da će pregovori trajati mjesecima. Nizozemski izbori smatrani su testom može li krajnja desnica proširiti svoj utjecaj ili je dosegla vrhunac u dijelovima Europe. Ishod bi mogao sugerirati da postoje ograničenja njezine privlačnosti. Wilders, poznat po svom antiislamskom stavu, izvojevao je šokantnu pobjedu na izborima 2023. godine. Njegova stranka prvi put je ušla u vladu, ali je u lipnju napustio vlastitu desničarsku koaliciju kako bi pokrenuo nove izbore nakon što su partneri odbacili njegov imigracijski plan od 10 točaka.

Ključne riječi
parlamentarni izbori Nizozemska

