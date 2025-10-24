Politički potres u Njemačkoj: AfD optužen da špijunira svoju zemlju za Putina

Sumnju na špijunažu protiv AfD-a iznova je potaknuo ministar unutarnjih poslova njemačke savezne pokrajine Tiringije. Socijaldemokrat Georg Maier izrazio je zabrinutost u intervjuu za list Handelsblatt da Alternativa za Njemačku (AfD) zloupotrebljava svoje pravo na postavljanje upita u parlamentima kako bi ciljano prikupljala informacije o prometnoj infrastrukturi, vodoopskrbi, digitalnoj infrastrukturi i energetskom sustavu Njemačke. „Stječe se dojam da AfD svojim upitima zapravo izvršava naloge Kremlja“, rekao je Maier, piše Deutsche welle.

Maier navodi da je AfD u Tiringiji u proteklih 12 mjeseci podnio 47 takvih upita u pokrajinskom parlamentu i to uz „porast intenziteta i razine detalja“. Posebno zanimanje, prema Maieru, AfD pokazuje za policijsku IT-opremu, uključujući tehnologije za detekciju i neutralizaciju dronova. Također se raspituju o opremi za civilnu zaštitu, zdravstvu i aktivnostima Bundeswehra (njemačke vojske).

U Njemačkoj su tzv. „mala zastupnička pitanja“ parlamentarni instrument za nadzor rada vlade i prikupljanje informacija za političke rasprave. Najčešće ih koriste oporbene stranke koje nemaju izravan pristup ministarstvima i državnim institucijama. Vlada je obvezna na ta pitanja odgovoriti pisanim putem. U Tiringiji se AfD, pod vodstvom Bjorna Höckea, klasificira od strane sigurnosnih službi kao potvrđena ekstremno desna stranka. Höcke je ranije bio osuđivan zbog korištenja zabranjenog nacističkog slogana.

Höcke se u prošlosti više puta pozitivno izražavao o Rusiji pod predsjednikom Vladimirom Putinom. U razgovoru na YouTubeu s političarom AfD-a Maximilianom Krahom u siječnju 2023., dakle nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavio je:

„Danas je Rusija, sviđalo se to medijima ili ne, zemlja koja ne izaziva samo negativne asocijacije, nego i nadu da bi mogla biti borac za svijet slobodnih i suverenih država bez hegemonijskog utjecaja." Höcke je oštro odbacio optužbe ministra Maiera. Na svom Facebook profilu optužio je političara SPD-a Maiera da ima problem s pravnom državom. „Nema dokaza za svoje tvrdnje. Njega zapravo smeta to što oporba radi ono što joj je ustavna dužnost: nadzire rad vlade i, kada je potrebno, kritizira.“ Prema Höckeu, pitanja upućena ministarstvima služe i pripremi AfD-a za preuzimanje vlasti.

Höcke je najavio da će zastupnička skupina AfD-a u pokrajinskom parlamentu u Erfurtu razmotriti podnošenje tužbe za klevetu protiv ministra Maiera. Također je pozvao premijera Tiringije, Maria Vogta iz CDU-a, da smijeni Maiera. AfD je trenutačno najjača politička snaga u Tiringiji. Zbog njezinih potvrđenih ekstremno desnih veza, sve ostale stranke odbijaju s njom formirati koaliciju. Od prošle godine pokrajinom upravlja koalicija sastavljena od demokršćana (CDU), socijaldemokrata (SPD) i pokreta Savez Sare Wagenknecht (BSW).

Maier je dobio podršku i iz Bundestaga. Predsjednik parlamentarnog odbora za nadzor obavještajnih službi (PKG), Mark Henrichmann iz CDU-a, izjavio je za medjsku kuću Urednička mreža Njemačke: „Čvrsto vjerujem da Putin koristi AfD kao poslušnike, a vodstvo stranke – ako uopće misli drugačije – nema snage spriječiti ovu vrstu izdaje.“ Henrichmann je naveo da, zbog sličnih zabrinutosti, predstavnici AfD-a nisu izabrani u parlamentarni nadzorni odbor Bundestaga, koji zasjeda isključivo tajno i nadzire rad saveznih obavještajnih službi.

AfD-u se već dugo predbacuje bliskost s Rusijom. Mnogi zastupnici AfD-a u Bundestagu održavali su bliske kontakte s ljudima iz Putinova okruženja. Zastupnik Jan Nolte ranije je pisao za ruski propagandni list Izvestija. Zamjenik predsjednika zastupničke skupine AfD-a, Markus Frohnmaier, bio je 2018. član organizacijskog tima „Međunarodnog gospodarskog foruma na Jalti“, koji su podržavali ruska vlada i obavještajna služba FSB. U listopadu 2025. Frohnmaier je najavio da planira političke razgovore u Moskvi.

Brojni drugi dužnosnici AfD-aprivukli su pozornost javnosti izjavama koje relativiziraju ruski napad na Ukrajinu. Zbog bliskosti AfD-a s Rusijom, ministar Maier poziva da se „element izdaje domovine“ uključi u pripremu zahtjeva za zabranu stranke. „AfD nije samo protuustavan zbog svojeg etnonacionalističkog svjetonazora, već i zato što svojim vezama s autoritarnim režimima ugrožava našu slobodnu demokraciju“, izjavio je Maier.